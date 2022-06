Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: πύρρειος νίκη επί της πρότασης μομφής

Ο ΒΡετανός Πρωθυπουργός βγήκε νικητής, αλλά "λαβωμένος", από την ψηφοφορία επί της πρότασης δυσπιστίας σε βάρος του.

Πολιτικά εφτάψυχος, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατόρθωσε να επιβιώσει στην ηγεσία της κυβερνώσας παράταξης, εν μέσω σκανδάλων (partygate), εσωκομματικών ανταρσιών και δημοσκοπικών απωλειών. Πολλοί διερωτώνται ωστόσο έως πότε…

Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα ψηφοφορίας υπέρ της παραμονής του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία τάχθηκαν 211 βουλευτές έναντι 148 που τάχθηκαν κατά.

BREAKING: Boris Johnson has survived a vote of confidence among Tory MPs.



Latest: https://t.co/cYlngWNhN8



?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/WS972ra7yE — Sky News (@SkyNews) June 6, 2022

Αυτό σημαίνει ότι για τουλάχιστον 12 μήνες, δεν θα μπορεί να κατατεθεί άλλη πρόταση μομφής εναντίον του.

Πως φτάσαμε ως εδώ;

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 54 βουλευτές των Συντηρητικών από τους συνολικά 359 απέσυραν την εμπιστοσύνη τους προς τον Τζόνσον, στέλνοντας σχετικές επιστολές στον επικεφαλής της αρμόδιας κομματικής επιτροπής (1922 Committee), με αποτέλεσμα έτσι να ανοίξει ο δρόμος για τη μυστική εσωκομματική ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής κατά του 58χρονου Βρετανού πρωθυπουργού.

Έως και περίπου μια ώρα προτού ανοίξουν οι κάλπες σήμερα, ο Μπόρις Τζόνσον δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την στήριξη των τουλάχιστον 180 εν ενεργεία βουλευτών που απαιτείτο προκειμένου εκείνος να μπορέσει να παραμείνει για τουλάχιστον άλλον έναν χρόνο στην ηγεσία της κυβερνώσας Συντηρητικής παράταξης.

Πιο συγκεκριμένα, έως και περίπου μια ώρα πριν από την έναρξη της σχετικής μυστικής εσωκομματικής ψηφοφορίας, οι βουλευτές που είχαν δηλώσει δημόσια πως στηρίζουν τον Τζόνσον ήταν σχεδόν 130. Όταν ξεκίνησε, δε, η ψηφοφορία, εκείνοι είχαν γίνει 141, σύμφωνα με το BBC.

Ο ίδιος ο Τζόνσον μίλησε σήμερα το απόγευμα, πριν από την ψηφοφορία, στους βουλευτές του κόμματός του αλλά κεκλεισμένων των θυρών.

Στην τελευταία του αυτή ομιλία, ο ίδιος, σύμφωνα με το SkyNews:

υπενθύμισε τη μεγάλη εκλογική νίκη που πέτυχε η παράταξη υπό τη δική του ηγεσία τον Δεκέμβριο του 2019

υπερασπίστηκε τις «ελευθερίες» του Brexit

αποδοκίμασε τα μίντια που του επιτίθενται

και επιτέθηκε στους αντιπολιτευόμενους Εργατικούς με το επιχείρημα πως εκείνοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το Brexit αλλά ούτε και να υψώσουν ανάστημα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στις τάξεις των Συντηρητικών ψηφοφόρων επικρατούσε, πάντως, διχασμός, όπως προκύπτει μέσα και από τις σχετικές δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με σφυγμομέτρηση στην οποία προχώρησε ο ιστοχώρος ConservativeHome, το 55% ήταν υπέρ της απομάκρυνσης του Τζόνσον από την ηγεσία, σε αντίθεση με το 41% που δήλωνε πως επιθυμεί την παραμονή του στον τιμόνι της παράταξης.

Το 2019 και η Τερέζα Μέι

Υπενθυμίζεται πως ο Μπόρις Τζόνσον είχε διαδεχθεί την παραιτηθείσα Τερέζα Μέι στην ηγεσία των Τόρις και μαζί στην πρωθυπουργία τον Ιούλιο του 2019. Το ξεκίνημα μάλιστα για τον ίδιο θα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο.

Με τον Μπόρις Τζόνσον στο τιμόνι τους, οι Τόρις κατήγαγαν μια σαρωτική νίκη στις γενικές εκλογές του 2019 εξασφαλίζοντας σχεδόν το 44% των ψήφων και την αυτοδυναμία στη Βουλή (365 έδρες αρχικά από τις συνολικά 650, που πλέον έχουν γίνει 359).

Theresa May, John Major and Margaret Thatcher all faced them. But does winning a no-confidence vote signal long-term survival?



Sky News' Ali Fortescue explains how no-confidence votes have played out in the past.



Read more: https://t.co/QW9ZLOqQu9 pic.twitter.com/a8Man5SKME — Sky News (@SkyNews) June 6, 2022

Δημοσκοπήσεις

Ωστόσο πλέον, σχεδόν τρία χρόνια μετά, οι δημοσκοπήσεις τους δίνουν από 31% έως και 36%, τοποθετώντας τους πίσω από τους Εργατικούς του Κιρ Στάρμερ που παρουσιάζονται πια να προηγούνται σταθερά με ποσοστά κοντά στο 40% (από μόλις 32% που είχαν εξασφαλίσει στις εκλογές του 2019, με ηγέτη τότε τον Τζέρεμι Κόρμπιν).

Αναζητώντας τις βασικές αιτίες πίσω από αυτήν την πτώση, πολλοί στρέφονται στον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον τα ποσοστά της δημοτικότητας του οποίου έχουν εν τω μεταξύ καταρρεύσει με αποτέλεσμα πλέον να κινούνται μεταξύ 25% και 30% από εκεί που άλλοτε (την άνοιξη του 2020 για παράδειγμα) κινούνταν μεταξύ 50% και 60%.

Τι γίνεται από εδώ και πέρα;

«Ακόμα κι αν ο πρωθυπουργός επιβιώσει τη Δευτέρα το απόγευμα, η πτώση της δημοτικότητάς του ήταν αξιοσημείωτη», σημειώνει σε ανάλυσή του ο Guardian, εκφράζοντας αμφιβολίες αναφορικά με το μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού στην ηγεσία ενός κόμματος το οποίο είναι πλέον εκ των πραγμάτων διχασμένο, όπως αναφέρει η Καθημερινή.

«Η δημοτικότητα του Τζόνσον στις τάξεις τόσο του βρετανικού εκλογικού σώματος όσο και του Συντηρητικού Κόμματος μειώνεται εδώ και μήνες, σε μεγάλο βαθμό λόγω του Partygate… Νωρίτερα φέτος, ο Τζόνσον έγινε ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο για παράβαση του νόμου. Η κρίση με το κόστος ζωής που διαρκώς αυξάνεται (σ.σ. πληθωρισμός) τον έχει επίσης πληγώσει: το ποσοστό έγκρισης του Τζόνσον έχει υποχωρήσει στο θλιβερό 26% από 66% που ήταν στην αρχή της πανδημίας… Αυτός και η σύζυγός του, Κάρι, αποδοκιμάστηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση για το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας… Ακόμα και αν επικρατήσει σήμερα, ο Τζόνσον θα έχει υποβιβαστεί πολιτικά…», σημειώνει από την πλευρά του ο ιστοχώρος Gzero.

