Ασπρόπυργος: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών, ξεκίνησε από κεραυνό.

Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλη τη νύχτα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας, σε εργοστάσιο πλαστικών στον Ασπρόπυργο.

Η εικόνα το πρωί της Τρίτης είναι σαφώς πολύ καλύτερη και η φωτιά που ξέσπασε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από κεραυνό, έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ο αντιπεριφερειάρχης δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος, σε δηλώσεις του από το σημείο, είπε ότι η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη και η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί σε αποθήκες και όχι στη μονάδα παραγωγής, ενώ χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενες επιχειρήσεις.

Επιτόπου επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα και 2 κλιμακοφόρα οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των δήμων και εθελοντές.

