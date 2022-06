Κοινωνία

Φωτιά στη Βούλα: οι εικόνες καταστροφής από drone (βίντεο)

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από την καταστροφή που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πανόραμα Βούλας.

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στη Βούλα, άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή Πουρνάρι στη Γλυφάδα και γρήγορα έφτασε μέχρι τη Βούλα και τη Βάρη. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες των Πυροσβεστικών Δυνάμεων, η φωτιά έκαψε σπίτια και προκάλεσε ζημιές άλλα ενώ κάηκαν και οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στους δρόμους.

Οι εικόνες από drone είναι αποκαρδιωτικές, αφού αποκαλύπτουν πως χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στο Πανόραμα Βούλας.

