Κάλυμνος: Συνελήφθη ληστής... ετών 15

Ληστεία με όπλο… replica επιχείρησε να διαπράξει ένας έφηβος. Η ανακοίνωσε της ΕΛΑΣ.

Συνελήφθη ένας 15χρονος για απόπειρα ληστείας και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου από τις αστυνομικές αρχές στην Κάλυμνο.

Ο έφηβος φέρεται να μετέβη σε μίνι μάρκετ όπου με την απειλή όπλου επιχείρησε να κλέψει χρήματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, το όπλο ήταν ρέπλικα, δηλαδή πιστό αντίγραφο ενός αληθινού όπλου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Εξιχνιάστηκε σήμερα απόπειρα ληστείας και σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων, σε βάρος 15χρονου ο οποίος το μεσημέρι της 4ης Ιουνίου 2022 μετέβη σε επιχείρηση «mini market» όπου με την απειλή όπλου και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, η δικογραφία περιλαμβάνει και τη μητέρα του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου".

