Οι “Ήρωες της Digea” βρέθηκαν στην Χίο και στα Ψαρά!

Άνθρωποι της Digea επισκέφθηκαν δομές και σχολεία στα ακριτικά νησιά και προσέφεραν ηλεκτρονικά και χρηστικά είδη, καθώς και προσωπικά δώρα σε κάθε παιδί.

Επίσκεψη σε σχολεία και σε δομές στη Χίο και στα Ψαρά πραγματοποίησαν o Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Στρατής Λιαρέλλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νίκος Μαστοράκης και εκπρόσωποι της εταιρείας, οι οποίοι προσέφεραν ηλεκτρονικά και χρηστικά είδη για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δομές, καθώς και δώρα σε κάθε παιδί, στα πλαίσια του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Οι Ήρωες της Digea».

Οι επισκέψεις ξεκίνησαν από τη Χίο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο και συνεχίστηκαν στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο, στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στην Κιβωτό του Κόσμου Αιγαίου και ολοκληρώθηκαν στις εκπαιδευτικές μονάδες στα Ψαρά.

Τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύθυνοι και το προσωπικό των δομών αγκάλιασαν τη δράση με θερμό καλωσόρισμα, με τραγούδια, με χορό, με χειροτεχνίες και ζωγραφιές που χάρισαν στην ομάδα της Digea και με ευχαριστίες για την προσφορά των ειδών, αλλά κυρίως για την φυσική παρουσία, το ενδιαφέρον και τα χαμόγελα που μοίρασαν στα παιδικά πρόσωπα.

Τη δράση στήριξαν με την παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και αρχών της Χίου και της Ηρωικής Νήσου Ψαρών.

Η δράση των «Ηρώων της Digea», θα συνεχίσει το ταξίδι της και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με σκοπό τη συνεχή στήριξη της κοινωνίας και των αναγκών των παιδιών.

