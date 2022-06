Αθλητικά

Ο Βασίλης Μπάρκας στην Ουτρέχτη

Παίκτης της Ουτρέχτης για την επόμενη σεζόν θα είναι ο Βασίλης Μπάρκας. Η ανακοίνωση της σκωτσέζικης ομάδας.

Από την Σκωτία στην Ολλανδία κι απ’ την πρωταθλήτρια Σέλτικ, στην Ουτρέχτη «μετακόμισε» από την Τρίτη (7/6) ο Βασίλης Μπάρκας, με την ολλανδική ομάδα να ανακοινώνει τον δανεισμό του για ένα χρόνο.

Η ελληνική... παροικία στην Ουτρέχτη μεγαλώνει, καθώς στην 7η ομάδα της ολλανδικής Eredivisie, αγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος κατέγραψε 10 γκολ σε 37 επίσημους αγώνες στην πρώτη σεζόν του στην Ολλανδία.

Στη συμφωνία της Ουτρέχτης με τη Σέλτικ για τον δανεισμό του Μπάρκα δεν έχει συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς, με τον διεθνή Έλληνα γκολκίπερ να δεσμεύεται με τη σκωτσέζικη ομάδα έως το καλοκαίρι του 2024.

«Λόγω του μακροχρόνιο τραυματισμού του Φαμπιάν Ντε Κάιζερ και της αποχώρησης του Έρικ Ελσλάγκελ, βάλαμε στόχο να ενισχύσουμε το γκρουπ των τερματοφυλάκων μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό επιτεύχθηκε με τον Βασίλη Μπάρκα», τόνισε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ο τεχνικός διευθυντής της Ουτρέχτης Ζόρντι Ζούινταμ, συμπληρώνοντας:

«Ο Βασίλης είναι ένας μεγάλος και αθλητικός τερματοφύλακας. Έχει καλά αντανακλαστικά, ελέγχει απόλυτα τις τοποθετήσεις του στην περιοχή του, είναι εξαιρετικός στο ένας εναντίον ενός και γενικά είναι χαρισματικός κι έμπειρος γκολκίπερ. Έχει παίξει σε κορυφαίους συλλόγους στην Ελλάδα και την Σκωτία και είναι διεθνής με την Ελλάδα. Δίνει στην ομάδα μας μεγάλη ώθηση...».

