Κακοκαιρία: Πόσοι κεραυνοί έπεσαν σε 24 ώρες

Πόσες χιλιάδες κεραυνούς μέτρησε ο "Ζευς" του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε ένα 24ωρο. Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.

Ισχυρή κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, αλλά και χαλαζοπτώσεις έπληξαν την Δευτέρα 6 Ιουνίου τα ηπειρωτικά, επιβεβαιώνοντας τις μετεωρολογικές προγνώσεις για ενισχυμένη αστάθεια η οποία αναμένεται να διαρκέσει ολόκληρη την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 20:00 περίπου καταγράφηκε στην Κοίμηση Σερρών (29 χιλιοστά) ενώ το σύστημα καταγραφής κεραυνών «Ζευς» κατέγραψε περίπου 7.400 κεραυνούς, 6.300 επάνω από την ξηρά και 1.100 επάνω από τη θάλασσα.

Ο καιρός την Τετάρτη

Συνεχίζεται η κακοκαιρία και την Τετάρτη. Στα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, αναμένονται την Τετάρτη. Τα φαινόμενα στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Στερεά θα είναι κατά τόπους έντονα, θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικά από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Στη νησιωτική χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

