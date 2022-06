Life

“The 2Night Show” - Ευτύχης Μπλέτσας: τα ταξίδια, η γνωριμία με την Ηλέκτρα και το μονόπετρο στις Άλπεις (βίντεο)

Ο Ευτύχης Μπλέτσας βρέθηκε καλεσμένος στο "The 2Night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου και μίλησε για την Ηλέκτρα Αστέρη, τα ταξίδια και τον ερχομό των παιδιών τους.

«Έχω πάει σε 98 χώρες, αν μπω σε αυτή την λεπτομέρεια μπορεί και να δυσκολευτώ. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τα ταξίδια μετά την “Κουζίνα της μαμάς” ήταν τότε που γνώρισα την Ηλέκτρα», είπε αρχικά ο Ευτύχης Μπλέτσας.

Για τη γνωριμία του με τη γυναίκα της ζωής του είπε "την γνώρισα διαδικτυακά στην αρχή και μετά συναντηθήκαμε. Αρχίσαμε να μιλάμε αρχικά, τότε ήταν ιδιωτική υπάλληλος και της έκανα πρόταση να βγούμε μαζί κάπου στη Θεσσαλονίκη".

Το πρώτο τους ραντεβού, όπως αποκάλυψε, ήταν στις… κούνιες βλέποντας το ηλιοβασίλεμα.

"Α, στις κούνιες! Να δεις αν κουνιούνται οι βάρκες" είπε γελώντας με νόημα ο οικοδεσπότης της εκπομπής.

"Είμαστε μαζί 10 χρόνια, από το 2012. Το πρώτο ταξίδι που πήγαμε μαζί ήταν στην Βουδαπέστη. Κολλήσαμε από την αρχή είναι αυτό που νιώθεις μια άνεση με τον άλλον λες και τον ξέρεις", είπε για την γνωριμία με την Ηλέκτρα του.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε την εποχή της καραντίνας του κορονοϊού που δεν μπορούσε να ταξιδέψει με την Ηλέκτρα. Τόνισε, όμως, ότι όταν ξεκίνησε η πανδημία είχαν πάρα πολλά επεισόδια έτοιμα, είχαν τελειώσει τη σεζόν και δεν χρειάστηκε να ταξιδέψουν.

Τα πρώτα ταξίδια με τις κόρες τους

«Όταν ξεκινήσαμε με την Ηλέκτρα τα ταξίδια τρέχαμε όλη μέρα, τώρα που παίρνουμε και τα παιδιά το πάμε λίγο πιο χαλαρά για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Πρόσφατα πήγαμε Ινδία και Βιετνάμ και μείναμε σχεδόν από ένα μήνα στην κάθε χώρα.

Θέλαμε να δούμε τη χώρα, να πάμε σε πολλά μέρη και να έχουμε τον χρόνο μας με τα παιδιά. Η μικρή μας κόρη έχει πάει σε πολύ περίεργες χώρες. Στο Βιετνάμ δεν είχαμε πρόβλημα αλλά στην Ινδία είχαμε με το φαγητό», είπε ο Ευτύχης Μπλέτσας.

Για τη φωτογραφία με το μονόπετρο στις Άλπεις

«Η Ηλέκτρα εξήγησε τι συνέβη στις Άλπεις, τότε απλώς είχε δείξει το δαχτυλίδι της και αυτό παρουσιάστηκε κάπως αλλιώς από τα media. Δεν το κατακρίνω γιατί εμείς σαν ζευγάρι δεν κάνουμε αναφορές στα προσωπικά μας, ούτε λέμε αναλυτικά ότι τώρα θα κάνουμε αυτό», είπε για την φωτογραφία που παρουσιάστηκε ως πρόταση γάμου.

Τέλος ο Ευτύχης Μπλέτσας δεν θα ξεχάσει ποτέ: «Είχα χάσει το διαβατήριό μου πριν από τρία χρόνια και με είχε πιάσει μια κατάθλιψη επειδή έχασα το διαβατήριο με όλες τις σφραγίδες. Όταν πήγα να πάρω το νέο διαβατήριο από το Αστυνομικό Τμήμα μου λέει ένας αστυνομικός “Κοίτα τι σου έχω εδώ”. Είχαν βρει το παλιό μου διαβατήριο κάπου στην Γεωργία και το έφεραν στην Ελλάδα».

