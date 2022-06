Κοινωνία

Αδελφοκτονία στα Πατήσια: “τον σκότωσα, γιατί ήθελε να με σκοτώσει”

Τι ιυποστήριξε, κατά την απολογία του, ο άνδρας που σκότωσε τον αδελφό του, μέσα στο σπίτι τους.

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί ο καθ’ ομολογία αδελφοκτόνος που σκότωσε τον αδερφό του στο διαμέρισμα τους στα Πατήσια το πρωί της Κυριακής.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ο 59χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η διαδικασία της ανάκρισης κράτησε λίγη ώρα καθώς σύμφωνα πληροφορίες αυτά που είπε στην ανακρίτρια είναι ότι τον σκότωσε γιατί ήθελε να τον σκοτώσει και αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και έπειτα στην ψυχιατρική πτέρυγα, καθώς αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας.

