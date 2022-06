Πολιτική

Μητσοτάκης - ΝΔ: που θα είναι υποψήφιες Μιχαηλίδου, Συρεγγέλα, Ζαχαράκη και Νικολάου

Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της γυναικείας παρουσίας στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις εκλογές του 2023.

Έτσι, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου θα είναι υποψήφια βουλευτής στην Α εκλογική περιφέρεια Πειραιώς, η Υφυπουργός για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα στην Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη στην εκλογική περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και η δικηγόρος, πρώην Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου, στην Εύβοια.

