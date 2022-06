Life

“Σέρρες”: όλα τα επεισόδια διαθέσιμα στο ΑΝΤ1+

Οι «ΣΕΡΡΕΣ», η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, ολοκληρώθηκε και όλα τα επεισόδια είναι πλέον διαθέσιμα στο ΑΝΤ1+

Η σειρά σηματοδοτεί μια νέα αρχή στις ελληνικές παραγωγές

Οι «ΣΕΡΡΕΣ» του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Πατρώνη, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 03.06, με το δέκατο επεισόδιο να είναι πλέον διαθέσιμο στο ΑΝΤ1+, συμπληρώνοντας τον κύκλο του πρώτου ΑΝΤ1+ Original. Οι «ΣΕΡΡΕΣ» αποτελούν μια βαθιά επιδραστική σειρά που υμνεί την αποδοχή και τη διαφορετικότητα και αγαπήθηκε από το κοινό, αποσπώντας δεκάδες διθυραμβικές κριτικές από ανθρώπους της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Όλα τα επεισόδια είναι πλέον διαθέσιμα αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr), για όλους εκείνους που επιθυμούν να απολαύσουν μια από τις πιο τολμηρές και επίκαιρες ιστορίες που δημιούργησε το σπάνιο ταλέντο του Γιώργου Καπουτζίδη, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την αξία ενός αφηγήματος που δίνει βήμα σε όλα όσα αξίζει να ειπωθούν και μοιράζοντας απλόχερα ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο. Με ισχυρές, αλλά μετρημένες, δόσεις γέλιου και συγκίνησης, οι «ΣΕΡΡΕΣ» αποτελούν μια μικρή κατάθεση ψυχής του αγαπημένου δημιουργού, που μας οδηγεί να δούμε τη ζωή με άλλα μάτια και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με ειλικρίνεια, ευγένεια και αποδοχή.

Η σειρά είναι και θα παραμείνει διαθέσιμη στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, φέρνοντας επανάσταση στη θεματολογία της ελληνικής μυθοπλασίας. Πλέον, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει και τα δέκα επεισόδια της σειράς κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή και προσφορά γνωριμίας 4,99€ τον μήνα για τους πρώτους τρεις μήνες.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, Live συναυλίες, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από όλες τις Smart TV, τα κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

