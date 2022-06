Κοινωνία

Δίκη Κορκονέα: ένταση, διαφωνίες και διακοπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Μετά από έναν “μαραθώνιο” αντεγκλήσεων, πριν από λίγο συγκροτήθηκε το ΜΟΕ της Λαμίας με τους ενόρκους, προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση του Επαμεινώνδα Κορκονέα για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια, το 2008.

Από το πρωί υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει πολλές φορές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αρχικές διαφωνίες μεταξύ της υπεράσπισης του κατηγορουμένου Επαμεινώνδα Κορκονέα και της οικογένειάς του δολοφονημένου Αλέξη Γρηγορόπουλου, που εκπροσωπούσαν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πήραν ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά με συνεχείς αντεγκλήσεις, με πολλαπλές διακοπές και συνεχείς αποσύρσεις του δικαστηρίου.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν το δικαστήριο αποφάσισε πως οι συνήγοροι της οικογένειας Αλέξη Γρηγορόπουλου δεν έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη διαδικασία. Αρχικά, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε την εξαίρεση του εισαγγελέα και στη συνέχεια της τριμελούς σύνθεσης του ΜΟΕ εκ των δικαστών.

Ο νέος γύρος αντιπαραθέσεων, με συνεχείς διακοπές, διήρκεσε για περισσότερο από δύο ώρες. Έπειτα από σχετική διάσκεψη, οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα της εξαίρεσης, τόσο του εισαγγελέα όσο και των τριών τακτικών δικαστών.

Οι διάλογοι στη συνέχεια ήταν ιδιαίτερα έντονοι, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα καταθέσει μηνύσεις και κατά του εισαγγελέα αλλά και κατά των τριών δικαστών, για παράβαση καθήκοντος.

Το δικαστήριο, τελικά, ολοκλήρωσε την συγκρότησή του με την κλήρωση των λαϊκών μελών. Παράλληλα διέκοψε τη διαδικασία για αύριο στις 9:00 το πρωί, οπότε και θα συνεχιστεί η δίκη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Λαβρόφ: Η Ρωσία εγγυάται για την μεταφορά των σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα

Τσίπρας για ελληνοτουρκικά: Η κλιμάκωση της έντασης δεν ωφελεί κανέναν