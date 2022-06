Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Λάρισα: Στους τελικούς οι “πράσινοι”

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με άνεση στον 5ο ημιτελικό της σειράς με τη Λάρισα και πάει στους τελικούς της Basket League. Στο ΟΑΚΑ μετά από δυο χρόνια ο Γιαννακόπουλος.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού υποχρέωσε τη Λάρισα σε «ασφυξία», με τους «πράσινους» να παίρνουν χωρίς άγχος την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Ανδρών/Basket League, όπου θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό, επαναφέροντας τις μάχες «αιωνίων» στην καταληκτική φάση μετά από τέσσερα χρόνια. Το «τριφύλλι» επικράτησε άνετα με 89-43 των Θεσσαλών στο Game 5 των ημιτελικών του πρωταθλήματος, γράφοντας το πολυπόθητο 3-2 στη σειρά και παίρνοντας το «εισιτήριο» για τους τελικούς. Για τις θέσεις 3-4 θα αναμετρηθούν ο Προμηθέας Πατρών με τη Λάρισα.

Ο Οκάρο Γουάιτ βρήκε και πάλι επιθετικό... σφυγμό, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 17 πόντους και έχοντας το απόλυτο στα σουτ εντός πεδιάς (6/6). Άξιος συμπαραστάτης του ο Γιώργος Παπαγιάννης με ακόμη ένα νταμπλ νταμπλ (10 πόντοι, 10 ριμπάουντ). Από τη Λάρισα προσπάθησε ο Ουσμάν Κρουμπάλι με 11 πόντους.



Στο κλειστό του ΟΑΚΑ επανεμφανίστηκε μετά από περίπου δύο χρόνια ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά αποδοκιμάστηκε από μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα να αποχωρήσει πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Τον αγώνα παρακολούθησε από τα επίσημα και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Στέφανο Δέδα.

Τα δεκάλεπτα: 28-12, 46-23, 73-35, 89-43

Ο Παναθηναϊκός φρόντισε αυτή τη φορά να... τελειώσει τον αγώνα από το πρώτο δεκάλεπτο και με διάρκεια στην άμυνα το πέτυχε σχετικά εύκολα. Οι «πράσινοι» ξέφυγαν με +10 στο 6΄ (12-2) και εκτόξευσαν γρήγορα σε μη αναστρέψιμα επίπεδα τη διαφορά, απέναντι σε μία Λάρισα που έμοιαζε... χαμένη. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο 10΄ στο +16 (28-12), με τον Γουάιτ να οδηγεί την επίθεση από τα 6.75 (3/3 τρίποντα).

Κολλημένη στον αμυντικό... βάλτο του Παναθηναϊκού, με χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ και χωρίς δημιουργία, η Λάρισα βρέθηκε στο 20΄ στο -23 (46-23) και η σεμνή τελετή έλαβε πρόωρα τέλος... Τυπικής διαδικασίας το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να περνάει ένα ήσυχο βράδυ μέχρι το τελικό 89-43.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Σίβα, Παπαγιάννης 10, Παπαπέτρου 11 (1), Γουάιτ 17 (4), Νέντοβιτς 16 (3), Μέικον 14 (4), Μποχωρίδης 2, Κασελάκης, Χουγκάζ, Έβανς 6, Μαντζούκας 5 (1), Σαντ Ρος 8.

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Κρουμπάλι 11 (1), Καράμπελας, Μπερζίνς 2, Μάριτς 4, Μούντι 6 (2), Χάντσον 2, Τσαϊρέλης 4, Βησσαρίου, Σπυρόπουλος, Ζάρας 10 (2), Παπαντωνίου 4 (1).

