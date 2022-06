Κοινωνία

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης

Αγωνία για την εξαφάνιση της έφηβης, καθώς η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με την οικογένεια της. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί όλες οι Αρχές, μετά από την εξαφάνιση μιας 16χρονης από το Χαϊδάρι.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην αναγγελία της εξαφάνισης, επισημαίνοντας τα εξής:

«Στις 8/06/22, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής, η Γεωργία Κ. 16 ετών.

«Το Χαμόγελο Του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προέβη άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Γεωργία Κ. έχει ύψος 1.65 μ., ζυγίζει 59 κιλά, έχει καστανά σκούρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

