Γαλλία: Ανήλικος μαχαίρωσε και σκότωσε την 13χρονη φίλη του

Σοκ στην Γαλλία για την δολοφονία της 13χρονης από τον φίλο της. Που βρέθηκε νεκρό το κορίτσι. Τι είπε ο δράστης στους αστυνομικούς.



Ο 14χρονος φίλος μιας έφηβης που βρέθηκε νεκρή σήμερα το πρωί στο χωριό Κλεσέ, κοντά στη Μακόν, στην κεντρική Γαλλία, ομολόγησε ότι την μαχαίρωσε και την σκότωσε τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, ανακοίνωσε η τοπική εισαγγελία.

Το 13χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό σε έναν δρόμο, κοντά στο δημοτικό σχολείο του χωριού, νωρίς σήμερα το πρωί. Ο 14χρονος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι της κατάφερε πολλά χτυπήματα με μαχαίρι, ιδίως στον λαιμό, κατά τη διάρκεια ενός νυχτερινού ραντεβού. Ο εισαγγελέας Ερίκ Ζαγιέτ δεν ανέφερε ποιο ήταν το κίνητρο του ανήλικου.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι πιθανό να την σκότωσε επειδή ήθελε να χωρίσουν.

Φίλοι του 14χρονου που έδωσαν κατάθεση στην αστυνομία είπαν ότι στο παρελθόν είχε κάνει κάποιες «ανησυχητικές» δηλώσεις, όπως ότι ήθελε να σκοτώσει κάποιον και κυρίως τη φίλη του. «Δεν τον πήραν στα σοβαρά, αν και ανησυχούσαν για αυτό το αγόρι», είπε ο εισαγγελέας.

Το κορίτσι έφυγε από το σπίτι της το βράδυ της Τετάρτης, εν αγνοία των γονιών της, για να βρεθεί με τον φίλο της.

