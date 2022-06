Κόσμος

Ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα με tweet στα ελληνικά

Ο Τούρκος Πρόεδρος επαναλαμβάνει τις απειλές κατά της Ελλάδας που εξαπέλυσε στην άσκηση EFES 2022, γράφοντας στο Twitter στα Ελληνικά.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τη ρητορική των απειλών και μετά το παραλήρημα από τη Σμύρνη για τα ελληνικά νησιά, έγραψε στο Twitter στα ελληνικά νέες απειλές κατά της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν στις αναρτήσεις του στο Twitter, αναφέρει:



«Η Τουρκία δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και το δίκαιο κανενός, δεν επιτρέπει όμως ούτε την παραβίαση των δικαιωμάτων και του δικαίου της από κανέναν.

Τη σημασία της διεκδίκησης θαλάσσιας δικαιοδοσίας των 40.000χλμ2 για τη Μεγίστη, που βρίσκεται στη Αν. Μεσόγειο κι απέχει από τα ηπειρώτικα της χώρας μας λιγότερο από 2χλμ ενώ από την ηπειρωτική Ελλάδα πάνω από 600χλμ, εναποθέτουμε στη διακριτική ευχέρεια της διεθνούς κοινότητας

Η προσπάθεια εργαλειοποίησης του ΝΑΤΟ και τρίτων χώρων, εμπλέκοντας τους στην παρανόμια των διαφόρων στρατιωτικών ασκήσεων σε νησιά με μη στρατικοποιημένο καθεστώς, δεν είναι πάρα μια προσπάθεια που θα έχει καταστροφικό τέλος.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζει να καταπιέζει την Τουρκική μειονότητα που ζει στη Δυτική Θράκη, τη Ρόδο και την Κω, αγνοώντας τις αξίες της Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως και τις διεθνείς συμφωνίες.

Ως σύμμαχος που εντός του ΝΑΤΟ πληρώνει από κάθε άποψη το υψηλότερο τίμημα, αντιμετωπίσαμε με ψυχραιμία τις προκλήσεις της Ελλάδας, η οποία τα τελευταία δυο χρόνια δεν ανταποκρίθηκε καν στις προσκλήσεις μας για συνάντηση των στρατιωτικών αντιπροσωπειών.

Βλέπουμε όμως ότι η υπομονή μας και η ψυχραιμία που επιδεικνύουμε εκλαμβάνεται λανθασμένα από τον ομόλογο μας.

Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα να συνετιστεί, να μείνει μακριά από όνειρα, ρητορικές και ενέργειες που θα την οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τα οποία θα μετανιώσει, όπως συνέβη έναν αιώνα πριν.

Η Τουρκία όπως δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στο Αιγαίο, δεν θα διστάσει και να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που τις αναγνωρίζονται από τις διεθνείς συμφωνίες στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών».

