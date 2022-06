Πολιτική

ΗΠΑ: Ψήφισμα της Γερουσίας υπέρ της Ελλάδας

Το συγκεκριμένο ψήφισμα είχε κατατεθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Τι δήλωσαν Μενέντεζ και Ρις.



Στην έγκριση του διακομματικού ψηφίσματος για την ελληνοαμερικανική φιλία προχώρησε η επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Το συγκεκριμένο ψήφισμα που είχε κατατεθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον είχε ως στόχο να καλωσορίσει την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, αλλά και να υπογραμμίσει τον εορτασμό της διαρκούς εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Την έγκριση του ψηφίσματος χαιρέτισε τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, όσο και ο επικεφαλής της μειοψηφίας, Τζιμ Ρις. Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Μενέντεζ υπενθύμισε ότι οι Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές είχαν την ευκαιρία να πουν στον πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει έναν σταθερό φίλο και σύμμαχο στο πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτείων. Όπως μάλιστα υπενθύμισε, στόχος αυτού του ψηφίσματος είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται αυτός ο δεσμός για τις επόμενες γενιές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, Τζιμ Ρις, ο οποίος στάθηκε στον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει τη στήριξη που υπάρχει στο Κογκρέσο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς οι ΗΠΑ και η Ελλάδα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν από κοινού τις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στο διεθνές περιβάλλον.

