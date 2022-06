Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Σταμάτης Κραουνάκης: το μήνυμα της μητέρας του, η Πρωτοψάλτη και ο Μητροπάνος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον Νίκο Χατζηνικολάου για την σπουδαία καριέρα του, τις σχέσεις ζωής και την επαφή με εξαιρετικούς ερμηνευτές μίλησε ο συνθέτης, ο οποίος αναφέρθηκε και στον καυγά με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν ο καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο τελευταίο «Ενώπιος Ενωπίω» της σεζόν, το βράδυ της Πέμπτης στον ΑΝΤ1, με την αδελφή του και τη μητέρα του να χαρίζουν ξεχωριστές στιγμές.

Αρχικά η αδελφή του Σταμάτη Κραουνάκη αποκάλυψε ότι η μητέρα τους του είχε σπάσει το πιάνο το οποίο του είχε αγοράσει η ίδια, όταν έμαθε ότι ο συνθέτης ως έφηβος τότε δεν πέρασε στη Νομική.

«Η μάνα μου δεν ήταν σκληρή, αλλά ήταν τρελή! Ήταν περιπετειώδης φύση και θα πω κάτι πάρα πολύ τρελό αυτή τη στιγμή. Όταν ο πατέρας μου έχασε τα πάντα, η μάνα μου πήρε διαζύγιο για να πάρει το πατρικό της και να σώσει ένα τμήμα της περιουσίας. Ως κόρη στρατιωτικού και να έχει στοιχεία από τη σύνταξη, από τα οποία πήγε και ψώνισε σε αυτή την ωραία περιοχή που έχουμε τώρα όλοι καταφύγιο εκεί στα Μεσόγεια» σχολίασε από την πλευρά του ο Σταμάτης Κραουνάκης και συμπλήρωσε:

«Ήταν πολύ δυνατή γυναίκα και δεν μάσησε ποτέ και αυτό το έχω πάρει από τη μαμά μου, ενώ το θεατρικό από τον μπαμπά μου».

Στο σημείο εκείνο στην εκπομπή παρενέβη η μητέρα του Σταμάτη Κραουνάκη μεταφέροντας την ευχή της στο παιδί της σε μια σπάνια τηλεοπτική της εμφάνιση: «Σου εύχομαι, Σταμάτη μου, μέσα από την ψυχή μου ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Σε ευχαριστώ. Έχω χρυσά γεράματα και σου εύχομαι πάντα να προσφέρεις, έτσι όπως είσαι γεννημένος να προσφέρεις. Αγάπη μου γλυκιά να σου χαρίζει η ζωή ότι καλύτερο».

«Ουάου! Δεν θα κλάψω σήμερα, σας το υπόσχομαι. Είναι πολύ θεάρα η mammy μου, οκ! Εντάξει! Χαίρομαι που είναι υγιής και την έχουμε παρέα μας και κάνουμε τρελά γέλια όταν βρισκόμαστε όλη η οικογένεια μαζί» απάντησε από την πλευρά του ο Σταμάτης Κραουνάκης.





Για την Πρωτοψάλτη και τον Μητροπάνο

Ο Σταμάτης Κραουνάκης παρέθεσε, επίσης, τους λόγους για τους οποίους ακόμη δεν μιλάει με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη για την οποία, πάντως, είπε ότι ήταν το νο1 των συνεργασιών του.

«Της ανήκει δικαιωματικά το νούμερο 1 του έργου μου. Δεν πειράζει που… βρεθήκαμε μακριά με την Άλκηστη. Αυτά γίνονται στις μακρόπνοες σχέσεις. Ο Θεός ξέρει πότε είναι σωστό να βρεθούμε ξανά. Εμένα δεν με στεναχώρησε προσωπικά. Με στεναχώρησε που αυτό που έκανε της έκανε κακό. Αυτό που με πείραξε είναι ότι δεν με ρώτησε γι’ αυτό που έκανε. Γιατί ήμουν μέσα στο φορτηγό. Επομένως το να μην ξέρω ότι είμαι μέσα στο φορτηγό δεν είναι σωστό. Αν με ρωτούσε, θα της έλεγα να το κάνει, αλλά ενδεχομένως να της έλεγα και πως να το κάνει» εξήγησε ο Σταμάτης Κραουνάκης.





Ο Σταμάτης Κραουνάκης θυμήθηκε την συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

«Το 2011. Αργήσαμε λίγο. Εκεί ήθελα άλλον έναν δίσκο με τον Μητροπάνο και δεν πρόλαβα. Ήταν τεράστιος και τεράστια ψυχή και τεράστιο κάρμα», ανέφερε.

«Μου έλεγε ο Τάκης, ο ηχολήπτης μας, “Ο Δημήτρης θα έρθει να πει τα κομμάτια σε δύο ημέρες” κι ερχόταν πριν απ’ όλους μας. Μου έλεγε ο Δημήτρης “δεν μου ‘χει ξανασυμβεί στο στούντιο εγώ να πηγαίνω πριν απ΄ όλους και να περιμένω», προσέθεσε και κατέληξε «λατρευτήκαμε με τον Μήτσο. Ήταν σπουδαία στιγμή και σπουδαία συνεργασία και δεν θέλαμε να τελειώσει και τον αγάπησα».

