Πολιτική

Πιερρακάκης - Ρεύμα: πως θα γίνονται οι αιτήσεις για τα έως 600 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Τι θα αλλάξει για το fuel pass. Τι είπε για την αντικατάσταση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών. Τι ισχύει για τις προλληπτικές μαστογραφίες.

Για το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας και προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, που φέρει το όνομα της «Φώφης Γεννηματά», μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σταδιακά θα αποστέλλονται sms σε όσες γυναίκες, ηλικίας 50-69 ετών, είναι εγγεγραμμένες στην άυλη συνταγογράφηση, με το παραπεμπτικό τους για να κάνουν την μαστογραφία, ενώ επεσήμανε πώς όσες γυναίκες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας δεν έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση, «μπορούν να έρθουν απευθείας σε επαφή με τον γιατρό τους και ο γιατρός θα αναλάβει να κάνει όλη την διαδικασία».

Όπως είπε, sms δεν θα αποστέλλονται σε όσες γυναίκες έχουν κάνει μαστογραφία μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες ή έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.

«Μόλις γίνεται η πρώτη εξέταση, θα μπαίνουν τα δεδομένα αυτοματοποιημένα στο σύστημα και εφόσον υπάρχει ανάγκη, θα υπάρχει δωρεάν παραπεμπτικό για επόμενη εξέταση, για όσες γυναίκες απαιτείται», είπε ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος είπε ακόμη πως τα επόμενα βήματα στην πλατφόρμα αυτή για τις προληπτικές εξετάσεις αφορούν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε ακόμη πως μέσα στον Ιούνιο θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από πλατφόρμες για την παροχή βοηθημάτων σε πολίτες, όπως η πλατφόρμα για την αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για την πλατφόρμα σχετικά με την αντικατάσταση ενεργοβόρων κλιματιστικών και άλλων οικιακών συσκευών, ο κ. Πιερρακάκης είπε πως η πλατφόρμα είναι έτοιμη και θα τεθεί σε λειτουργία, αλλά τις ανακοινώσεις για τον ακριβή χρόνο λειτουργίας της θα γίνει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα.

Αναφορικά με το fuel pass και το πρόβλημα που ανέκυψε για ορισμένους πολίτες, που ζήτησαν ψηφιακή κάρτα από την πλατφόρμα, χωρίς να έχουν έξυπνο κινητό που να την υποστηρίζει, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως «όταν έχει κάποιος μια προπληρωμένη ψηφιακή κάρτα, είναι δεδομένο πως πρέπει να έχει smartphone. Το επικοινωνήσαμε με κάθε δυνατό τρόπο. Εξ αρχής είχαν δοθεί δύο επιλογές και μπορούσε κάποιος να επιλέξει την πίστωση ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό».

Ο κ. Πιερακάκκης είπε πως θα υπάρξει πρόβλεψη για αλλαγή στην επιλογή των δικαιούχων, που ακόμη δεν έχουν κάνει χρήση του βοηθήματος από την ψηφιακή κάρτα.

Ακόμη, επεσήμανε πως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ζητήσει από τα συναρμόδια υπουργεία να του αποσταλούν στοιχεία να για γίνουν οι σχετικές διορθώσεις, ώστε «να θεραπευθεί το πρόβλημα που υπάρχει για τους ΑΜΕΑ και τους κατόχους μοτοποδηλάτων, που λόγω της μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, είχαν εξαιρεθεί από το fuel pass».

Η επιδότηση για τα έως 600 ευρώ για το ρεύμα

Ερωτηθείς για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις δικαιούχων επιδότησης έως 600 ευρώ για τους λογαριασμούς του ρεύματος, ο κ. Πιερρακάκης είπε πως «θα είναι έτοιμη την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορώ να πω αν είναι Τετάρτη ή Πέμπτη, ξέρουμε ότι ο κόσμος ανυπομονεί. Έτσι κι αλλιώς, οι δηλώσεις θα είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου θα πιστωθούν τα ποσά στους δικαιούχους».

«Ουσιαστικά, με τα κριτήρια που υπάρχουν, η επιδότηση αφορά το 98% των ανθρώπων στην Ελλάδα, οπότε θα είναι σαν τον εμβολιασμό, μια μεγάλη άσκηση και για το σύστημα», προσέθεσε ο κ. Πιερρακάκης, συμπληρώνοντας πως «θα ανοίγει για τις αιτήσεις η πλατφόρμα, κλιμακωτά, με βάση τον τελευταίο αριθμό του ΑΦΜ του πολίτη. Τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από την ΑΑΔΕ και ο πολίτης θα επιβεβαιώνει ή θα αλλάζει τα στοιχεία. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει και δεύτερη φόρμα, για γονείς που πληρώνουν το ενοίκιο των παιδιών τους».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Μέριλαντ: φονική επίθεση σε εργοστάσιο (εικόνες)

Fuel Pass: Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα καυσίμων

“Ενώπιος Ενωπίω” - Σταμάτης Κραουνάκης: το μήνυμα της μητέρας του, η Πρωτοψάλτη και ο Μητροπάνος (βίντεο)