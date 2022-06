Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: καρκίνος μαστού, περιβαλλοντική δίαιτα” και λεμφοίδημα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία, από την Φωτεινή Γεωργίου και τους καλεσμένους της.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποιος ο τρόπος για να δει μια γυναίκα τον καρκίνο του μαστού με άλλα μάτια, ώστε να έχει καλύτερη πρόγνωση και ποιότητα ζωής;

Πώς η ογκοπλαστική χειρουργική σώζει μαστούς;

Ποιες είναι οι ειδικές αναπνοές για να διώξουμε κάθε πόνο, οξύ ή χρόνιο;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 11 Ιουνίου, στις 12:00.

Πώς αντιμετωπίζεται η πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας στις γυναίκες;

Ποια είναι η νέα τάση της “Περιβαλλοντικής δίαιτας”;

Τι είναι το λεμφοίδημα στους άνδρες με προστάτη;

Ποια είναι η σωστή διατροφή για τη νεροχελώνα μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 12 Ιουνίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

