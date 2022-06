Κόσμος

Γερμανία: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δασκάλα και μαθήτρια

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα BILD, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας

Ένας άνδρας επιτέθηκε πριν από λίγη ώρα με μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά μία δασκάλα και μία μαθήτρια στον χώρο δημοτικού σχολείου του Έσλινγκεν-αμ-Νέκαρ, στη Βάδη- Βυρτεμβέργη. Ο δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία, διαφεύγει ακόμη τη σύλληψη.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα BILD, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, με τη συνδρομή ελικοπτέρων, ενώ δεν αποκλείεται ο δράστης να βρίσκεται ακόμη στον χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με την Suedwest Presse, το συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο είναι ακόμη κλειστό λόγω των διακοπών της Πεντηκοστής, υπήρχαν μόνο τα παιδιά που λαμβάνουν υπηρεσίες φύλαξης.?

