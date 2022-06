Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: συνελήφθη άνδρας που είχε 2,5 εκατομμύρια αρχεία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατείχε και διαμοίραζε αρχεία υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαφόρων ιστοσελίδων και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Στοχευμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα (3-6-2022) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη άτομο που κατείχε τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια αρχεία με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Ειδικότερα, για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία περιήλθαν μέσω της Europol και είχαν προκύψει στο πλαίσιο επιχείρησης στο σκοτεινό διαδίκτυο (Darknet) που πραγματοποίησαν οι Γαλλικές Αρχές στις αρχές του περασμένου έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψαν και στη χώρα μας ηλεκτρονικά ίχνη χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος κατείχε και διαμοίραζε αρχεία υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαφόρων ιστοσελίδων και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και διατάχθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Από την επακόλουθη ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων και των ψηφιακών δεδομένων και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, προέκυψαν τα στοιχεία του ατόμου, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας του, σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος μετέβησαν για έρευνα στην οικία του ατόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας, προέκυψε η εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σκληροί δίσκοι, συνολικής χωρητικότητας 15 Terrabytes.

Μάλιστα, από την επιτόπια έρευνα των αστυνομικών στα ανωτέρω μέσα αποθήκευσης, βρέθηκαν να περιέχουν τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων, μεγέθους περίπου 3,5 Τerrabytes.

Ο συλληφθείς με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε τακτικό Ανακριτή για διενέργεια κύριας ανάκρισης, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Γάτα δάγκωσε παιδί στο λαιμό και το έστειλε στο νοσοκομείο

Κακοκαιρία “Genesis”: σε ποιες περιοχές θα “χτυπήσει” την Παρασκευή

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: ο ανυποχώρητος Μητσοτάκης, η βαριοπούλα και οι αντιδράσεις