Αθλητικά

Πέθανε ο Μπίλι Μπίγκαμ – Είχε “περάσει” από Εθνική Ελλάδος και ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ιστορική μορφή του ποδοσφαίρου στη Βόρεια Ιρλανδία έφυγε από τη ζωή. Η παρουσία του στην Ελλάδα.

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία 90 ετών άφησε ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας της Βόρειας Ιρλανδίας, Μπίλι Μπίγκαμ, ο οποίος οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στα τελικά του Μουντιάλ το 1982 και το 1986.

Ο εκλιπών κάθισε επίσης στον πάγκο της εθνικής Ελλάδας και του ΠΑΟΚ, καθώς και της Έβερτον, ενώ υπήρξε και διεθνής με την Βόρεια Ιρλανδία.

Φόρεσε 56 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο με απολογισμό δέκα τέρματα, ενώ αγωνίστηκε και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 στη Σουηδία.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βόρειας Ιρλανδίας αναφέρει ότι το σπουδαιότερο επίτευγμά του ως προπονητή ήταν πιθανότατα η πρόκριση της ομάδας στη β΄ φάση του Μουντιάλ του 1982 με μια απροσδόκητη νίκη επί της Ισπανίας στη Βαλένθια.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: βρέφος πέθανε λίγες ώρες μετά την γέννησή του

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Ηράκλειο: Γάτα δάγκωσε παιδί στο λαιμό και το έστειλε στο νοσοκομείο