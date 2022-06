Πολιτική

SEECP – Μητσοτάκης: Επανεκκίνηση της συζήτησης για τα Δυτικά Βαλκάνια

Κατ’ ιδίαν συζητήσεις είχε ο Πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των βαλκανικών κρατών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σλοβενίας Borut Pahor, με την Πρόεδρο του Κοσόβου Vjosa Osmani και με τον Προεδρεύοντα του Συλλογικού Προεδρείου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Sefik Dzaferovic, πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασιας Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης (SEECP).

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σλοβενίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία διατήρησης της διευρυνσιακής δυναμικής της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια.

«Είναι μια ευκαιρία να επανεκκινήσουμε τη συζήτηση γύρω από τα Δυτικά Βαλκάνια. Έγραψα ένα άρθρο στο Politico σήμερα όπου επεσήμανα ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είμαστε πιο πρόθυμοι, πιο ανοιχτοί και πιο ειλικρινείς στο ζήτημα των Δυτικών Βαλκανίων. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το ένα θέμα που θα συζητηθεί σήμερα. Το άλλο θέμα στο οποίο θα εστιάσουμε είναι οι νέες ευκαιρίες για περιφερειακή συνεργασία, ιδίως στο θέμα της ενέργειας, δεδομένων όσων συνέβησαν με την Ουκρανία και την επιθυμία όλων να απεξαρτηθούν από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες όσο το δυνατό γρηγορότερα. Και βεβαίως είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών μας να υπάρχει σταθερότητα και ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια», σημείωσε ο Πρωθυπουργός σε σύντομο διάλογο που είχε πριν την κατ’ ιδίαν συνάντησης τους.

«Νομίζω πως αυτό το Συνέδριο είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων είναι ένα ζήτημα που αξίζει την προσοχή μας», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Σλοβενίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Σλοβενίας επιβεβαιώθηκε το πολύ υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδίως στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας.

Ελλάδα και Σλοβενία συνεργάζονται ήδη, σε επίπεδο ΕΕ, για την αντιμετώπιση της κρίσης των τιμών της ενέργειας και των επιπτώσεων στους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και ενίσχυσης της συνεργασίας εντός ΕΕ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος και για την αποτροπή εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών.

Στη συνάντηση του πρωθυπουργού με την Πρόεδρο του Κοσόβου Vjosa Osmani διαπιστώθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της οικονομίας, ενέργειας, προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, παιδείας, τουρισμού, αθλητισμού, υγείας και ψηφιοποίησης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σταθερή ελληνική στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική του Κοσόβου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων, που αποτελεί διαχρονικό στρατηγικό στόχο της Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε κατ ‘ιδίαν συνάντηση με τον Προεδρεύοντα του Συλλογικού Προεδρείου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Sefik Dzaferovic. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τον συνομιλητή του για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευρωπαϊκή προοπτική της. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη πολιτική κρίση στη χώρα και ενόψει της διεξαγωγής εθνικών εκλογών στις 2 Οκτωβρίου, τονίστηκε η ανάγκη εξεύρεσης συναινετικών λύσεων με κύριο εργαλείο τον ουσιώδη και προσανατολισμένο στην επίτευξη αποτελεσμάτων πολιτικό διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.

