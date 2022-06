Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: νέες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ακόμη μία ημέρα, η Άγκυρα πραγματοποίησε δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τριάντα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σήμερα Παρασκευή. Συνολικά, πάνω από το Αιγαίο πέταξαν 11 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV και ένα κατασκοπευτικό CN-235.

Σε μια περίπτωση η παράνομη δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών εξελίχθηκε σε εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής. Να σημειωθεί ότι οι 20 παραβιάσεις έγιναν από δύο μη επανδρωμένα UAV και οι υπόλοιπες 10 από τα τουρκικά μαχητικά F-16.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

