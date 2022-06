Κοινωνία

Πατέρας αθλητή ΑμεΑ στον ΑΝΤ1: έδενε και βίαζε το παιδί μου στο μάθημά του (βίντεο)

Σοκάρει η καταγγελία αθλητή ΑμεΑ για το βιασμό του νεαρού σε δημόσιο κέντρο κατάρτισης.

Ξεσπά μέσω του ΑΝΤ1 ο πατέρας του 22χρονου αθλητή ΑμεΑ, ο οποίος καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού στο σχολείο του.

«Τόσα χρόνια παιδευόμαστε και ήρθαν κάποιοι να δημιουργήσουν πρόβλημα στο παιδί … ήταν χαρούμενο παιδί με τις δραστηριότητές του, τα αθλήματά του…ακόμη συνεχίζει, αλλά είναι πιο κουμπωμένος», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του παιδιού.

Από 10ετών ο μικρός Σπύρος αγωνίζεται σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Έχει 6 μετάλλια Special Olympics και δεκάδες διακρίσεις. Σήμερα, στα 22 του καταγγέλλεται πως έπεσε θύμα συστηματικού βιασμού από εργαζόμενο δημόσιου κέντρου κατάρτισης που παρακολουθούσε. Όταν τον περασμένο Φεβρουάριο ο Σπύρος αρνήθηκε να παρακολουθήσει τα μαθήματα του ιδρύματος, οι γονείς του άρχισαν να ψάχνουν τι συμβαίνει. Η μητέρα του ήταν η πρώτη που τον άκουσε …

«…Μου είπε «ενδέχεται το παιδί μας να βιάστηκε…Έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου», λέει ο πατέρας.

Οι γονείς απευθύνθηκαν σε παιδοψυχολόγο και ειδικό πραγματογνώμονα της εισαγγελίας. Στα όσα καταλήγει με το πόρισμά του προκαλούν αποτροπιασμό, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αναφορές του παιδιού είναι πηγαίες, οι διηγήσεις του δεν είναι κενές περιεχομένου αλλά βιωματικές! Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Real News της Κυριακής ο εγκαλούμενος φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις ασελγείς πράξεις.

«Είναι σαφές από τις αποκαλύψεις του συμπαραστατούμενου πως έχει λάβει χώρα σε βάρος του το κακούργημα της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη , μάλιστα δε με βιντεοσκόπηση της πράξης από τον εγκαλούμενο εργαζόμενο του ιδρύματος η οποία λάμβανε χώρα σε μεγάλο διάστημα μεταξύ Οκτώβριο 20021 έως Φεβρουάριο 2022 και ο συμπαραστατούμενος υποχρεωνόταν σε δέσιμο των χεριών του με ταινία, ενώ οι γενετήσεις πράξεις συνεχίζονταν παρά την άρνηση του, η οποία δηλώνονταν ευθαρσώς . Ο εγκαλούμενος απειλούσε με ιδιαίτερη απαξία το θύμα για μην αποκαλύψει τις εγκληματικές πράξεις στην οικογένεια του».

«Η κακοποίηση συνέβαινε σε ένα δωμάτιο με νιπτήρα και παραβάν… τον έδενε και ο μικρός φώναζε ‘δεν θέλω’», περιγράφει συγκλονίζοντας ο πατέρας.

Από την πλευρά του κέντρου κατάρτισης εκπρόσωποι του με γραπτή έκθεση προς την οικογένεια του αθλητή τον περασμένο Μάρτιο– όταν ζήτησαν οι γονείς του εξηγήσεις για την άρνηση του παιδιού να επιστρέψει στο σχολείο- με γραπτή αναφορά το κέντρο είχε μιλήσει για χειριστική συμπεριφορά του 22χρονου.

«Η συμπεριφορά του … το τελευταίο διάστημα εντάσσεται πιθανότατα σε χειριστικά πλαίσια λόγω είτε κόπωσης του είτε της επιθυμίας του να παραμείνει στην οικεία του» ,αναφερόταν σε έκθεση του ιδρύματος τον περασμένο Μάρτιο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του αθλητή, Νίκος Αλεξανδρής, από την πλευρά του, σημειώνει πως, «ζητάμε από τις εισαγγελικές Αρχές να επισπεύσει την διαδικασία, να δουν τι γίνεται στο ίδρυμα , γιατί υπάρχουν πολλά…».

Οι γονείς εγκαλούν δύο εργαζομένους του ιδρύματος για κατάχρηση σε ασέλγεια και σωματική κακοποίηση αντίστοιχα και άλλους τρεις για παρασιώπηση εγκλήματος και υπόθαλψη εγκληματία.

