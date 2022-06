Κόσμος

Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι σε πανεπιστήμιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρή επίθεση σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας σημειώθηκε την Παρασκευή.

(εικόνα αρχείου)

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι σε ένα πανεπιστήμιο της δυτικής Γερμανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί.

Οι αρχές δεν ανέφεραν πόσο σοβαροί είναι οι τραυματισμοί, ούτε τα κίνητρα της επίθεσης αυτής, που έγινε στο πανεπιστήμιο Χαμ-Λίπστατ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το Ντόρτμουντ.

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από μαχαίρι» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου WDR, ο δράστης είναι ένας νεαρός που κατάγεται από το Χαμ. Οι τραυματίες είναι τέσσερις φοιτητές, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: βρέφος πέθανε λίγες ώρες μετά την γέννησή του

Απάτη με e-mail από την Αστυνομία (εικόνες)

Σαρλ Μισέλ σε Μητσοτάκη: Διαδραματίζετε ρόλο κλειδί για την ευρωπαϊκή ειρήνη και σταθερότητα