Πολιτισμός

Σφαγή του Διστόμου: η γυναίκα - σύμβολο και η ιστορική φωτογραφία της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η κόρη της γυναίκας που απαθανατίστηκε ενώ θρηνούσε και έγινε “έμβλημα” σε όλον τον κόσμο, των συνεπειών της ναζιστικής θηριωδίας στο μαρτυρικό Δίστομο.

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί του Σαββάτου, η Νίκη Μίχα, κόρη της γυναίκας από το Δίστομο, η φωτογραφία της οποίας έγινε σύμβολο του μαρτυρίου που βίωσε ο πληθυσμός της περιοχής από τους Ναζί.

Μία ημέρα μετά από την «μαύρη επέτειο», η κ. Μίχα εξήγησε πως μετά την «Σφαγή του Διστόμου», καθώς δεν υπήρχε χώρος στο νεκροταφείο για να ταφούν όλα τα θύματα της γερμανικής θηριωδίας, οι άνθρωποι έθαψαν τους οικείους τους που θανατώθηκαν από τους Ναζί σε οικόπεδα δίπλα στα σπίτια τους, ακόμη και στις αυλές τους.

Η γιαγιά της κ. Μίχα και μητέρα της γυναίκας που έγινε σύμβολο σε όλον τον κόσμο, ετάφη στην αυλή του σπιτιού της. Κάποια στιγμή, ενώ η μαυροφορεμένη κόρη της θρηνούσε για την αγαπημένη της μητέρα και για όλα τα άλλα θύματα των κατακτητών, απαθανατίστηκε από τον ανταποκριτή διεθνούς ΜΜΕ και η φωτογραφία της έκανε αμέσως τον γύρο του κόσμου, συγκινώντας τον πλανήτη και αναδεικνύοντας τα εγκλήματα των Γερμανών.

«Δυστυχώς, αρρώστησε από Αλτσχάιμερ επί πολλά χρόνια και είχε σταματήσει να μας μιλάει και να δίνει περιγραφές», είπε για την μητέρα της η κ. Μίχα.

Ανέφερε πάντως πως «ήταν υπερήφανη μόλις άρχισε να κυκλοφορεί η φωτογραφία της, να γίνεται εξώφυλλο σε βιβλία και σε προγράμματα εκδηλώσεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Power Pass: η πλατφόρμα για την επιδότηση έως 600 ευρώ - Οδηγός για τους δικαιούχους

Βόλος: Ληστής μήνυσε το θύμα

Μαξίμου: η SEECP ανέδειξε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή