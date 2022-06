Κόσμος

Κολομβία: Νεκρό παιδί σε τρομοκρατική επίθεση

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη στην πόλη Καρταχένα ντελ Τσαϊρά στην περιοχή Κακετά της νότιας Κολομβίας, όπως ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι τοπικές Αρχές.

«Γύρω στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα) σημειώθηκε μια έκρηξη, μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικής περιπόλου στην περιοχή. Τα θύματα ήταν πολίτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και μοτοσικλέτες», δήλωσε ο δήμαρχος Εντιλμπέρτο Μολίνα Ερνάντες.

«Η άνανδρη επίθεση (…) που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Κολομβιανών», έγραψε ο υπουργός Άμυνας Ντιέγκο Μολάνο σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ένας οδηγός, μια μητέρα και ένα τρίχρονο παιδί σκοτώθηκαν ακαριαία.

Μια 57χρονη υπέκυψε στα τραύματά της μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη βομβιστική επίθεση και νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Μολάνο κατηγόρησε την οργάνωση «Χόρχε Μπρισένιο Σουάρες», της οποίας τα μέλη προέρχονται από τις τάξεις των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), ότι ευθύνεται για τη βομβιστική επίθεση. Τόνισε ότι έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή επιχείρησης με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για τη φονική επίθεση.