Οικονομία

“Πρώτο Ένσημο”: τριπλασιάζεται η επιδότηση για κάθε θέση εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται για το πρόγραμμα, σε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αλλαγές στους όρους του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο», που θεσπίστηκε με τον ν. 4855/2021 (άρθρο 196) και «τρέχει» από τις αρχές του έτους, επέρχονται με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στόχος των αλλαγών είναι το πρόγραμμα να καταστεί πιο ελκυστικό και να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα ως εργαλείο αύξησης της απασχόλησης των νέων, ηλικίας 18-29 ετών, χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία.

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις οδηγούν σε ενίσχυση του υφιστάμενου προγράμματος. Η σημαντικότερη βελτίωση, που επέρχεται, είναι η μεγάλη προσαύξηση του χρηματικού ποσού της επιδότησης που χορηγείται τόσο προς τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας που δημιουργείται, σύμφωνα με το «Πρώτο Ένσημο» και επιδοτείται από τον προϋπολογισμό, όσο και προς τους εργαζόμενους.

Σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο, που προβλέπει συνολική επιδότηση για κάθε θέση εργασίας, ύψους 1.200 ευρώ, για έξι μήνες (και η οποία κατανέμεται ισόποσα μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη), με την εισαγόμενη ρύθμιση, προσαυξάνεται το συνολικό ποσό της επιδότησης στο ύψος των 3.600 ευρώ για κάθε νέα θέση εργασίας, που εντάσσεται στο πρόγραμμα, για το ίδιο χρονικό διάστημα (6 μήνες).

Η επιδότηση των 3.600 ευρώ κατανέμεται ως εξής: Ποσό 1.800 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού. Τα υπόλοιπα 1.800 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. Οι ενισχυμένες επιδοτήσεις δημιουργούν ισχυρότερα κίνητρα για την υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Αν η νέα πρόσληψη αφορά σύμβαση μερικής απασχόλησης, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ, ενώ, αν η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής).

Υπενθυμίζεται ότι το «Πρώτο Ένσημο» συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και ισχύει έως το τέλος του έτους.

Λοιπές διατάξεις

Επιπροσθέτως, με ρυθμίσεις, που προτείνονται με την ίδια τροπολογία, μεταξύ άλλων:

Γενικεύεται η δυνατότητα και υποχρέωση των υπηρεσιών του e-EΦΚΑ να λαμβάνουν υπόψη κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραφο για την απόδειξη οποιουδήποτε στοιχείου είναι απαραίτητου για την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης και τον υπολογισμό του ύψους της, όπως είναι η προσωπική κατάσταση του αιτούντος, ο χρόνος ασφάλισής του, η ασφαλιστέα ιδιότητα και ο χρόνος αυτής και η καταβολή ή οφειλή ασφαλιστικών εισφορών. Επιδιώκεται έτσι να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία απονομής συντάξεων.

να λαμβάνουν υπόψη κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραφο για την απόδειξη οποιουδήποτε στοιχείου είναι απαραίτητου για την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης και τον υπολογισμό του ύψους της, όπως είναι η προσωπική κατάσταση του αιτούντος, ο χρόνος ασφάλισής του, η ασφαλιστέα ιδιότητα και ο χρόνος αυτής και η καταβολή ή οφειλή ασφαλιστικών εισφορών. Επιδιώκεται έτσι να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία απονομής συντάξεων. Απαλείφεται η εξαίρεση για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ στη ρύθμιση που θεσπίστηκε στο νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά» , χάρη στην οποία οι ασφαλισμένοι που είναι κοντά στα όρια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν να αναγνωρίσουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης: Πλέον και ασφαλισμένοι του τ. ΟΓΑ που έχουν συμπληρώσει τα 67 τους χρόνια και χρειάζονται μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης, για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από πέντε πλασματικά έτη ασφάλισης, αναγνωρίζουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αντιστοιχούσες εισφορές με βάση το ισχύον, κατά την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Θεσπίζεται το νέο πρόγραμμα χορήγησης voucher για τη συμμετοχή βρεφών, παιδιών και νηπίων, σε προγράμματα προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και παιδιών και εφήβων σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. Ομάδες-στόχοι είναι βρέφη, νήπια και παιδιά, ηλικίας από 2 μηνών ως την ηλικία της εγγραφής τους στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, πρωτίστως δε τα πλέον ευάλωτα παιδιά. Διασφαλίζεται έτσι ότι τα παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν προσιτή και ποιοτική πρώιμη προσχολική αγωγή και φροντίδα, καθώς και ότι μπορούν να απασχολούνται ποιοτικά σε εξωσχολικές δημιουργικές δραστηριότητες. Μετά τη πρόβλεψη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κυψέλη», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξασφάλισε τους αναγκαίους πόρους από το νέο ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής των παιδιών στα προγράμματα των βρεφονηπιακών και νηπιακών σταθμών, καθώς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και θεσπίζει για πρώτη φορά σχετική ρύθμιση με παιδοκεντρικό χαρακτήρα, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών των φορέων που υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας σε 48 δόσεις και του συμψηφισμού τους με τις επιχορηγήσεις που οι φορείς αυτοί λαμβάνουν, μέχρι ποσοστού 30% επί των επιχορηγήσεων αυτών. Η υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή επιτρέπει στους φορείς να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ αναστέλλονται και οι διαδικασίες διοικητικής εκτέλεσης εις βάρος τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Λουτράκι: πέθανε παιδί 5 ετών... στην “αγκαλιά” της μητέρα του

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο “θέρισε” 43χρονο πεζό

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Ο συγκλονιστικός βίος και η πρώτη μεταμόσχευση σε ασθενή με νεφρική ανεπάρκεια