Τηλεφωνική απάτη: Έτσι πήραν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένη

Ακόμη ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις οικονομίες μιας ζωής από 86χρονη γυναίκα.

Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης αποκαλύπτεται με θύμα αυτή τη φορά μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν στις 9:20 το πρωί της Παρασκευής όταν δύο άγνωστοι τηλεφώνησαν σε γυναίκα ηλικίας 86 ετών και με το γνωστό πρόσχημα του τροχαίου ατυχήματος ζήτησαν από την γιαγιά… 70.000 ευρώ!

Η 86χρονη γυναίκα τρομοκρατημένη ότι κάτι σοβαρό ενδέχεται να έπαθε η εγγονούλα της και θέλοντας να δώσει και το αίμα της ψυχής της για να τη σώσει έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε πεισμένη ότι πρόκειται για αληθινό γεγονός, χωρίς να υποψιαστεί ούτε λεπτό ότι πρόκειται για καλοστημένη απάτη.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, έβαλε όλες τις οικονομίες και ειδικότερα 18.500 ευρώ σε τσαντάκι και το τοποθέτησε σε σημείο που της υπέδειξαν οι δράστες σε κοντινό σημείο έξω από το σπίτι της από όπου οι άγνωστοι δράστες τα παρέλαβαν.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: cretapost.gr

