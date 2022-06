Οικονομία

Τουρκία: 268% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης

Πονοκέφαλο προκαλεί στους τούρκους οδηγούς η ανοδική τροχιά στην τιμή της βενζίνης, την ώρα που ο ασταμάτητος κατήφορος της τουρκικής λίρας προκαλεί κλυδωνισμούς στην οικονομία της χώρας.

Η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 2,18 λίρες (0,12 ευρώ) χθες Σάββατο στις 28,5 λίρες (1,58 ευρώ) το λίτρο κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την εφημερίδα Birgun, αντικατοπτρίζοντας μια αύξηση της τάξης του 268% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Την ίδια ώρα, το εθνικό νόμισμα της Τουρκίας οδεύει ολοταχώς προς το ιστορικό χαμηλό του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν η ισοτιμία έφθασε στις 18 τουρκικές λίρες ανά ευρώ. Η δραματική υποτίμηση της τουρκικής λίρας συνδυάζεται με τον καλπάζοντα πληθωρισμό, ο οποίος ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών τον Μάιο, προκαλώντας ασφυξία στην οικονομία της χώρας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει εκτιναχθεί στο 73%.

