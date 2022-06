Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Κέρδισε τη δίκη για την υπόθεση βιασμού

Οριστικό τέλος με νικητή τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην υπόθεση βιασμού που τον καταδίωκε από το 2009,





Ευχάριστα νέα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς η μήνυση που υπέβαλε η Κάθριν Μαγιόρκα για την υπόθεση βιασμού της από τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, απορρίφθηκε από Αμερικανό δικαστή.

Η Κάθριν Μαγιόρκα, πρώην μοντέλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ισχυρίσθηκε ότι βιάστηκε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, στο Λας Βέγκας το 2009 και μήνυσε τον άσο της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, όμως η αγωγή της απορρίφθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική Δικαιοσύνη είχε αποφασίσει αναλόγως το 2019, να μην διώξει ποινικά τον διάσημο παίκτη, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Η Κάθριν Μαγιόρκα ζητούσε από τον κορυφαίο επιθετικό 200 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2010, είχε λάβει 375.000 δολάρια ως αποζημίωση, με αντάλλαγμα την απόλυτη εμπιστευτικότητα για τα υποτιθέμενα γεγονότα, καθώς και την εγκατάλειψη κάθε σχετικής διαδικασίας.

Για τους νυν δικηγόρους της Μαγιόρκα, αυτή η οικονομική συμφωνία -που αποκάλυψε το Football Leaks- είναι άκυρη, ιδίως λόγω της -τότε- ψυχολογικής διαταραχής της πελάτισσας τους και της πίεσης που ασκήθηκε εναντίον της.

Ωστόσο, η δικαστής της περιφέρειας της Νεβάδα, Τζένιφερ Ντόρσεϊ, απέρριψε την υπόθεση, η οποία -όπως είπε- είχε «μολυνθεί» από την «κακή πίστη» της δικηγόρου της ενάγουσας, Λέσλι Μαρκ Στοβαλ και την χρήση «κλεμμένων» εμπιστευτικών εγγράφων.

Στην απόφαση των 42 σελίδων, η Ντόρσεϊ υποστηρίζει ότι η οριστική απόρριψη μιας καταγγελίας -χωρίς την ευκαιρία να υποβληθεί νέα- είναι μια αυστηρή κύρωση, αλλά ότι η συμπεριφορά του φερόμενου εκπροσώπου του θύματος, έβλαψε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και δικαιολόγησε αυτήν την ετυμηγορία

