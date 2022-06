Κοινωνία

Γκύζη: Εμφανίστηκε και συνελήφθη ο σύζυγος της νεκρής γυναίκας

Ο άνδρας υποστήριξε ότι η γυναίκα του πέθανε απο παθολογικά αίτια και ότι εκείνος τη βρήκε παγωμένη στο σπίτι.

Εμφανίστηκε χθες το βράδυ στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ο σύζυγος της 62χρονης που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στου Γκύζη. Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ, ο άνδρας συνελήφθη λόγω στέρησης των απαραίτητων εγγράφων για την παραμονή στην χώρα.

Παράλληλα, εξετάζεται από τις αρχές το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο θάνατο της γυναίκας του, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται εγκληματική ενέργεια

Υπενθυμίζεται ότι την 62χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία βρήκαν νεκρή στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος, στην οδό Τσοπανάκου, τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο, έπειτα από τηλεφώνημα του συζύγου της.

Σημειώνεται, ότι όταν έφτασαν στο σπίτι οι τραυματιοφορείς, είχε φύγει ο σύζυγός της, ενώ βρήκαν μόνο τη νεκρή γυναίκα, που έφερε μώλωπες και ειδοποίησαν αμέσως την ΕΛΑΣ.

