Τουρκία - Δημοσκόπηση: Ο Ερντογάν χάνει τις εκλογές απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο

Ανησυχητικά είναι για τον Τούρκο Πρόεδρο τα ευρήματα δημοσκόπησης με φόντο τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία το 2023.



Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες εκλογές ενδέχεται να χάσει την προεδρία και μάλιστα απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου της έρευνας, ο Ερντογάν χάνει και από τους 4 υποψηφίους της αντιπολίτευσης

Η Ερευνητική Εταιρεία MetroPOLL ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 4 διαφορετικών σεναρίων των προεδρικών εκλογών.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν συγκεντρώνει ποσοστό 36,4% των ψήφων απέναντι στον Μανσούρ Γιαβάς, εκλεγμένο με τo CHP δήμαρχο της Άγκυρας, ο οποίος συγκεντρώνει το 50,3%.

Λίγο μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει ο Τούρκος πρόεδρος, 39,4%, που δεν του δίνει όμως την πρωτιά, σε σύγκριση με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, επίσης εκλεγμένο με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), ο οποίος συγκεντρώνει το 46,7% των ψήφων.

Το 40,9% συγκεντρώνει ο Ερντογάν απέναντι στην αρχηγό των Γκρίζων Λύκων, Μεράλ Ακσενέρ, η οποία ωστόσο, έστω και με μικρή διαφορά, του κλέβει την πρωτιά με 43,2%.

Τέλος, 40,5% συγκεντρώνει ο Ερντογάν αντιμαχόμενος τον ηγέτη των κεμαλιστών, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, με τον τελευταίο ωστόσο να συγκεντρώνει το 42,7% των ψήφων.

