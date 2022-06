Κοινωνία

Ύδρα: Ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε νεκρός

Τι αναφέρουν στελέχη του λιμενικού. Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα

Κοντά στο νησάκι Σταυρός , νότια της Ύδρας, εντόπισαν άνδρες του Λιμενικού νεκρό έναν ψαροντουφεκά.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του - και το Λιμενικό ερευνά από ποιο σημείο είχε ξεκινήσει να ψαρεύει, αφού δεν υπήρξε σχετική ειδοποίηση από το νησί. Ερευνάται κατά πόσον έχει υπάρξει ειδοποίηση για αγνοούμενο ψαροντουφεκά από άλλη περιοχή.

Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού δεν αποκλείεται ο άνθρωπος να έχει πεθάνει εδώ και ημέρες και να παρασύρθηκε εκεί από τα θαλάσσια ρεύματα.

