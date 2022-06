Πολιτική

Έβρος - Θεοδωρικάκος: Fake news της Τουρκίας τα περί πυροβολισμών κατά μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβοκάτσια από τουρκικά ΜΜΕ για επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Έβρο. Άμεση απάντηση Θεοδωρικάκου. Τι λέει το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.



«Η Τουρκία έχει βεβαρυμμένο παρελθόν στην εργαλειοποίηση των παράτυπων μεταναστών. Ας εγκαταλείψει επιτέλους τα fake news για ελληνικούς πυροβολισμούς στον Έβρο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην νέα προβοκάτσια από τουρκικά ΜΜΕ.

Η Τουρκία έχει βεβαρυμένο παρελθόν στην εργαλειοποίηση των παράτυπων μεταναστών. Ας εγκαταλείψει επιτέλους τα fake news για ελληνικούς πυροβολισμούς στον Έβρο.

— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) June 13, 2022

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε ξένο και εγχώριο ηλεκτρονικό τύπο, τα οποία αναφέρονται σε περιστατικό πυροβολισμού σε βάρος μεταναστών στην περιοχή του Έβρου, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι: το περιγραφόμενο ή παρόμοιο περιστατικό, ουδέποτε έχει συμβεί και ως εκ τούτου σχετικές αναφορές είναι ανυπόστατες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: Σημειώνεται ότι, το σύνολο των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία των συνόρων της χώρας γίνεται πάντοτε βάσει της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Νωρίτερα, το τουρκικό πρακτορείο DHA μετέδωσε ότι ένας παράνομος μετανάστης από το Αφγανιστάν σκοτώθηκε όταν οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ στα σύνορα της Αδριανούπολης.

Το DHA επικαλείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες «δυνάμεις ασφαλείας από ελληνικής πλευράς άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας μεταναστών από το Αφγανιστάν που ήθελαν να περάσουν παράνομα τα σύνορα. Ένα άτομο από την ομάδα των 8 ατόμων τραυματίστηκε σοβαρά. Στο άκουσμα του συμβάντος, ο τραυματίας μετανάστης, ο οποίος μεταφέρθηκε από τις ιατρικές ομάδες που μετέβησαν στην περιοχή, μεταφέρθηκε στο κρατικό νοσοκομείο Uzunkopru. Ο Αφγανός μετανάστης, του οποίου η κατάσταση της υγείας ήταν βαριά, πέθανε παρά την παρέμβαση των γιατρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: Καπνός μέσα σε αεροπλάνο πριν την απογείωση

Φωτιά στην Αρχαία Κόρινθο (βίντεο)

Ο Βασίλης Σπανούλης “έκλεισε” στο Περιστέρι