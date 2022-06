Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές, διαγωνίστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ. Δείτε αναλυτικά τα θέματα.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα σε Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές, διαγωνίστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ. Δείτε αναλυτικά τα θέματα.

Τα θέματα σε Ηλεκτρικές Μηχανές

Τα θέματα σε Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Τα θέματα σε Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Τα θέματα σε Ναυτικές Μηχανές

Ειδήσεις σήμερα:

Πορτοσάλτε: Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου

Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι: Η Γερμανία πρέπει να έχει πιο καθαρή θέση

Γουατεμάλα: εκατοντάδες χιλιάδες πληγέντες από τις φονικές βροχοπτώσεις