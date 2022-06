Κοινωνία

ΚΟΚ - Μούντζα: πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για απρεπείς χειρονομίες

Ποια είναι η τρίτη ποινή με την οποία θα έρχονται αντιμέτωποι όσοι κάνουν άσεμνες χειρονομίες, ενώ κρατούν το τιμόνι.

Όλο και πιο προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους καλούνται να είναι οι οδηγοί στην Ελλάδας, καθώς ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) όχι μόνο προβλέπει χρηματικό πρόστιμο στην περίπτωση που οδηγός... μουντζώσει κάποιον ή κάνει άλλη απρεπή χειρονομία, αλλά, επιπλέον, προβλέπεται και αφαίρεση άδειας (σημ: πινακίδων κυκλοφορίας) και διπλώματος!

Επί του πρακτέου πάντως, μοιάζει δύσκολο οι ποινές αυτές να εφαρμοστούν, καθώς η μούντζα είναι μια... στιγμιαία αντίδραση του «αγανακτισμένου» οδηγού, την οποία δύσκολα θα μπορέσει να εντοπίσει η Τροχαία και να επιβάλει τις σχετικές ποινές.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, λοιπόν, η συμπεριφορά αυτή τιμωρείται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ υπάρχει και αφαίρεση διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας (σημ: πινακίδων) για δέκα ημέρες.

