Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Άλωσαν το ΟΑΚΑ οι “ερυθρόλευκοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε και στο ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο οι “ερυθρόλευκοι”.

Η επιθετική άμυνα της επανάληψης και ο... χορός που έστησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από την περιφέρεια στην τρίτη περίοδο, οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε μία τεράστια ανατροπή στο ΟΑΚΑ από το -14 του ημιχρόνου και μία... ανάσα από τον τίτλο του πρωταθλητή της Α1 Ανδρών/Basket League της εφετινής αγωνιστικής περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 78-72 του Παναθηναϊκού στον δεύτερο τελικό, έγραψαν το 2-0 στη σειρά και πλέον έχουν την ευκαιρία στο Game 3 στο ΣΕΦ (17/6, 21:00) να στεφθούν και πάλι πρωταθλητές Ελλάδας μετά από έξι χρόνια!

Την έκτη διαδοχική εφετινή νίκη του Ολυμπιακού επί του «αιωνίου» αντιπάλου «υπέγραψε» ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και το επιθετικό κρεσέντο του στην τρίτη περίοδο, όταν σημείωσε τους 14 από τους 17 συνολικά πόντους του σε αυτό το διάστημα με 3/3 σερί τρίποντα. Άξιος συμπαραστάτης του ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον «ερυθρόλευκο» φόργουορντ να τελειώνει τον αγώνα με 19 πόντους (5/7 τρίποντα), ενώ στους 20 σταμάτησε ο Κώστας Σλούκας.

Από τον Παναθηναϊκό που άγγιξε το... τέλειο στο πρώτο ημίχρονο, ελέγχοντας τα ριμπάουντ και κυριαρχόντας στη ρακέτα, ξεχώρισε ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ νταμπλ νταμπλ σημείωσε ο Γιώργος Παπαγιάννης (12π., 10ρ.).

Την αναμέτρηση παρακολούθησε ο πρώην τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο μαζί με τον νυν ομοσπονδιακό Δημήτρη Ιτούδη, αλλά και τον Σωτήρη Μανωλόπουλο.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 46-32, 56-61, 72-78

Με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο από το τζάμπολ της αναμέτρησης και τους διαιτητές να σφυρίζουν όλες τις επαφές, ο Ολυμπιακός μπήκε «ζεστός» από τα 6.75, δείχνοντας αποφασισμένος να ελέγξει το ματς από την πρώτη περίοδο. Παρά όμως τα εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας του από τα 6.75 (6/8 στο α' δεκ.), ο Κυπελλούχος Ελλάδας έχασε τη μάχη της ρακέτας και είδε τον Παναθηναϊκό μετά το εις βάρος του 2-6, να βρίσκει ρυθμό και παίρνοντας... ανάσα από τη γραμμή των βολών (8/8 στο α' δεκ., 0/0 ο Ολυμπιακός), να σημειώνει την ανατροπή και στην εκπνοή της περιόδου να γράφει το 21-20, με τρίποντο του Νέντοβιτς από το κέντρο του γηπέδου.

Η παθητική άμυνα του Ολυμπιακού, τα χαμένα ριμπάουντ και η κυριαρχία του Παναθηναϊκού στη ρακέτα, βοήθησαν τους «πράσινους» να τρέξουν γρήγορα ένα επιμέρους σκορ 12-5 και στο 16΄ να διαμορφώσουν το 33-25. Το «τριφύλλι», μάλιστα, έχοντας βρει ψυχολογία και μακρινά σουτ, ξέφυγε για πρώτη φορά στο 17΄ με διψήφια διαφορά (38-27), το... τετράποντο του Μέικον διαμόρφωσε το 44-32 στα 50΄΄ για τη λήξη, ενώ οι δύο ομάδες πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια με τον Παναθηναϊκό στο +14 (46-32).

Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε για πρώτη φορά την άμυνά του στην τρίτη περίοδο, κρατώντας στους 2 πόντους τον Παναθηναϊκό μέχρι το 26΄. Την ίδια στιγμή, ο Ντόρσεϊ με 14 πόντους (3 σερί) στο γ' δεκάλεπτο έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης, οι «ερυθρόλευκοι» ήλεγξαν τα ριμπάουντ και ο Ολυμπιακός με 6/10 τρίποντα σε αυτό το διάστημα, απάντησε με επιμέρους σκορ 2-23 για το 48-55 στο 26΄. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά οι Πειραιώτες είχαν βρει ρυθμό, κλείνοντας την περίοδο σε απόσταση ασφαλείας (56-61).

Η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να γίνει και πάλι απειλητικός δυσκόλεψε με το... καλημέρα της τέταρτης περιόδου, όταν έχασε με πέντε φάουλ τον υπερπολύτιμο σε άμυνα και επίθεση, Σαντ Ρος. Στο αντίπαλο «στρατόπεδο», ο Ολυμπιακός συνέχισε τη δεμένη άμυνα του, ο Βεζένκοφ πήρε τη σκυτάλη του σκοραρίσματος από τον Ντόρσεϊ και οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν στο 34΄ με το καθοριστικό +10 (61-71). Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει «άδειος» από δυνάμεις, το έργο του Ολυμπιακού έγινε ακόμη πιο εύκολο, καθώς ακόμη κι όταν βρέθηκε στο -4 (72-76) ο Φαλ φρόντισε με ένα πολύτιμο επιθετικό ριμπάουντ στα 16΄΄ για τη λήξη να «κλειδώσει» το «διπλό».

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Σίβα, Παπαγιάννης 12, Μποχωρίδης 2, Παπαπέρτου 17 (1), Γουάιτ 10 (1), Μέικον 6 (1), Νέντοβιτς 11 (1), Έβανς 8, Σαντ-Ρος 6 (2).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1), Ντόρσεϊ 17 (4), Φαλ 5, Βεζένκοβ 19 (5), Παπανικολάου 6 (2), Λαρεντζάκης, Σλούκας 20 (2), Μάρτιν 7, Πρίντεζης, ΜακΚίσικ 1.

Ειδήσεις σήμερα:

Κομοτηνή: Νεκρή φοιτήτρια στην Πανεπιστημιούπολη

Ρόδος: Θρίλερ με νεκρό που βρέθηκε δεμένος χειροπόδαρα (εικόνες)

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεαρή μητέρα έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο