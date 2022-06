Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο η 89χρονη που μήνυσε ο σύζυγος της για ξυλοδαρμό

«Τον δέρνω τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι και του σκοτωμού», είπε η 89χρονη στο δικαστήριο. Τι δήλωσε ο δικηγόρος της στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αίσθηση έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό ενός 90χρονου από την 89χρονη σύζυγο του, περίπτωση η οποία ήδη πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ γειτόνισσα του ζευγαριού έγινε μάρτυρας της κακοποιητικής συμπεριφοράς και κάλεσε την Αστυνομία. Στη συνέχεια και οι δυο ηλικιωμένοι πήγαν στο Α.Τ της Καλαμαριάς και εκεί ο σύζυγος που είχε υποστεί τον ξυλοδαρμό υπέβαλλε μήνυση.

Στο αυτόφωρο που οδηγήθηκε η γυναίκα παραδέχτηκε την πράξη της, λέγοντας πως και παλιότερα τον χτυπούσε αλλά όχι και του «σκοτωμού».

Ο δικηγόρος της, Τριαντάφυλλος Περβίζος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι τόσο η πελάτης του όσο και ο σύζυγος της βρίσκονται σε κατάσταση σύγχυσης από την ταλαιπωρία που υπέστησαν και θα πρέπει να περιμένουμε να ηρεμήσουν για να εκτιμήσουμε την κατάσταση και τι ακριβώς συνέβη.

Αρνήθηκε δε να σχολιάσει τα όσα ακούγονται όπως για παράδειγμα ότι η σύζυγος έχει κακοποιητική συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια λόγω της συμπεριφοράς του συζύγου της στο παρελθόν με συνεχείς «παρασπονδίες», τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες μια οικογένειας.

Συμπλήρωσε όμως πως η πελάτης του αρνήθηκε την καταγγελία του συζύγου της ότι υποσιτίζεται τις τελευταίες ημέρες διαβεβαιώνοντας πως «του είχα μαγειρέψει και είχε φάει».

Να σημειωθεί ότι το θύμα παρά τη μήνυση που υπέβαλλε ζήτησε στη συνέχεια να ξεχαστεί το θέμα και να επιστρέψουν μαζί με τη γυναίκα του στο σπίτι τους.

