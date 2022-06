Life

“The 2Night Show”: Η Κοκκίνου για το όνομά της και τη... δωροδοκία του πατέρα της στον παπά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H λαμπερή τραγουδίστρια εξηγεί από πού προέρχεται το όνομά της και με ποιο τρόπο κατάφερε ο πατέρας της να πείσει τον ιερέα να τη βαφτίσει. Έχει πέσει ποτέ «στα πατώματα» για κάποιον άντρα;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show» την Έλλη Κοκκίνου. H λαμπερή τραγουδίστρια εξήγησε από πού προέρχεται το όνομά της και με ποιο τρόπο κατάφερε ο πατέρας της να πείσει τον ιερέα να τη βαφτίσει.

Το επίθετό της όπως είπε προήλθε από πρόγονό της ψαρά στα Ψαρά που ήταν κοκκινοτρίχης και το παρατσούκλι του ήταν «κόκκινος». Έτσι έμεινε.

«Μικρή δεν μου άρεσε καθόλου το επίθετό μου και αισθανόμουν πολύ άσχημα γιατί με κορόιδευαν, Κοκκίνου, Πρασίνου και τέτοια. Τώρα όμως… Καλλιτεχνικά είναι πιασάρικο!».

Όσο για το όνομά της, που έχει την… πηγή του στο Φρίξος και Έλλη και δεν είναι χριστιανικό, βαπτίστηκε Έλλη -και όχι Ελένη- διότι επέμενε ο πατέρας της και μάλιστα για να το πετύχει δωροδόκησε τον παπά!

«Δεν ήταν εύκολο να με βαπτίσουν Έλλη γιατί ο παπάς δεν το δεχόταν. Πήρε κάτι από τον μπαμπά μου. Μια κάσα ουίσκι και 5000 δραχμές. Έτσι μου έχουν πει. Δεν ξέρω αν τα ζήτησε ο παπάς ή του τα έδωσε δώρο ο μπαμπάς μου. Ο παπάς έλεγε Ελένη και ο πατέρας μου δεν ήθελε με τίποτα. Βαπτίστηκα Έλλη και έτσι δεν γιορτάζω ποτέ. Δεν με πειράζει, όμως».

«Μου λένε ότι μοιάζω με την Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν το πιστεύω, αλλά είναι τιμητικό, γιατί η γυναίκα είναι κούκλα».

«Πλάκα μου κάνεις; Ίδιες είστε» της είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου της και κάνοντας χιούμορ η ίδια πρόσθεσε: «Ναι, είμαστε πρωτοξάδελφες». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου της επισήμανε ότι έχουν γεννηθεί την ίδια ημέρα «Ναι, είμαστε γεννημένες την ίδια ημέρα, αλλά με ένα χρόνο διαφορά. Εκείνη είναι μεγαλύτερη, αλλά φαίνεται δεκαετίες μικρότερη» τόνισε η τραγουδίστρια.

Έχει πέσει ποτέ «στα πατώματα» για κάποιον άντρα;

«Συγκινούμαι εύκολα, με καταστάσεις, ιστορίες, παιδάκια, αλλά δεν κλαίω συχνά.

Έχω κλάψει πολύ για άντρες, βέβαια. Υπήρξα drama queen πολύ πιο μικρή, που όλα μεγαλοποιούνται και αποκτούν μεγάλες διαστάσεις, αλλά και πιο μετά, έχω ρίξει κλάμα πολύ.

Αν δεν θέλω να χωρίσω και με χωρίζουν, κλαίω. Με έχουν χωρίσει. Γιατί να μη με χωρίσουν εμένα; Εδώ δεν μάθατε τι έγινε με τη Σακίρα και τον Πικέ; Αίσχος!»

Μίλησε επίσης για την «αγαπησιάρικη» σχέση που έχει με τον Σάκη Ρουβά, για τις εμφανίσεις της στην Κύπρο, για τις καλοκαιρινές της συναυλίες στο πλευρό του Γιάννη Πλούταρχου, ενώ εξέφρασε τον απεριόριστο θαυμασμό της στον Γιάννη Πάριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Γερμανία: “Έκρηξη” κρουσμάτων

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 190 σημεία

Καιρός: τοπικές βροχές και βοριάδες την Τετάρτη