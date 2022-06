Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 1000 γονίδια αυξάνουν τον κίνδυνο

Η ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά σε πιο στοχευμένες θεραπείες.

Περισσότερα από 1.000 γονίδια μπορεί να παίζουν ρόλο στο να αυξηθεί ο κίνδυνος να αρρωστήσει κάποιος σοβαρά από Covid-19, πέρα από άλλους παράγοντες κινδύνου όπως η προχωρημένη ηλικία, η παχυσαρκία ή τα υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με μία νέα μελέτη επιστημόνων από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Η ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά σε πιο στοχευμένες θεραπείες ή ακόμη και στην ανάπτυξη εξετάσεων που θα αξιολογούν κατά πόσο ένας άνθρωπος ανήκει λόγω του γενετικού υποβάθρου του σε ομάδα υψηλού κινδύνου για βαριά Covid-19.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Μάικλ Σνάιντερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνιας και τον δρα Τζόναθαν Κούπερ-Νοκ του Τμήματος Νευροεπιστήμης του βρετανικού Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Κυτταρικής Βιολογίας «Cell Systems», χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη -στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Covid-19 Host Genetics Initiative- για να αναλύσουν δεδομένα 1,4 εκατομμυρίων ανθρώπων, εκ των οποίων 5.100 είχαν αρρωστήσει σοβαρά από τον κορονοϊό ή είχαν πεθάνει εξαιτίας του.

Εντοπίστηκαν 1.370 γονιδιακές παραλλαγές που φαίνεται να συνδέονται με τη σοβαρότητα της λοίμωξης Covid-19 και οι οποίες εκτιμάται ότι εξηγούν κατά τα τρία τέταρτα περίπου τον γενετικό κίνδυνο για βαριά νόσηση (το υπόλοιπο ένα τέταρτο του γενετικού υποβάθρου παραμένει προς το παρόν άγνωστο).

Όπως ανέφερε ο Κούπερ-Νοκ, «γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι, που είναι υγιείς κατά τα άλλα, παρ' όλα αυτά αρρωσταίνουν σοβαρά από την Covid-19. Η προσπάθειά μας είναι να βρούμε τους γενετικούς παράγοντες που θέτουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο άσχετα από άλλα πιο προφανή πράγματα».

Ο Σνάιντερ σημείωσε ότι «τα ευρήματά μας θέτουν τα θεμέλια για ένα γενετικό τεστ που θα μπορεί να προβλέψει ποιος γεννιέται με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή Covid-19. Φανταστείτε πως υπάρχουν 1.000 αλλαγές στο DNA, που συνδέονται με σοβαρή Covid-19. Αν έχετε τις 585 από αυτές τις αλλαγές, τότε πιθανότατα είστε άκρως ευάλωτος και θα πρέπει να πάρετε όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις».