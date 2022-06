Οικονομία

Πήρε φωτιά το “τυλιχτό”: που πωλείται πάνω από 4 ευρώ!

Οι τιμές στην Ελλάδα του αγαπημένου γεύματος μικρών και μεγάλων. Σε ποιες γειτονιές το κόστος αγοράς ξεπερνάει τα 4 ευρώ.

Δεν σταματά η άνοδος τιμών στο σουβλάκι με τις τελευταίες ανατιμήσεις να επιβεβαιώνουν τους φόβους καθώς το τυλιχτό ξεπέρασε και τα 4 ευρώ το ένα! Η έρευνα του Pricefox για τις τιμές στα τυλιχτά τον Ιούνιο στην Ελλάδα παρουσιάζει το εύρος τιμών στην χώρα μας αλλά και σε ποιες γειτονιές το σουβλάκι χτυπάει κόκκινο. Οι ανατιμήσεις στο σουβλάκι ξεκίνησαν τον Μάρτιο αλλά η έρευνα του Pricefox για τον Ιούνιο δείχνει νέα υψηλά επίπεδα τιμών. Ενδεικτικά η μέση τιμή στην χώρα για ένα τυλιχτό ανέβηκε από 2,5 ευρώ το 2021, σε 3,5 ευρώ τον Ιούνιο του 2022 με τις τιμές σε συγκεκριμένες γειτονιές να ξεπερνούν και τα 4 ευρώ.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι μέσες τιμές στα τυλιχτά σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Κρήτη.

Το τυλιχτό με κοτόπουλο κινείται σε τιμές από 1,85 ευρώ έως 5,80 ευρώ, το τυλιχτό με χοιρινό από 1,85 ευρώ έως 5,90 ευρώ, το τυλιχτό με μπιφτέκι από 1,9 ευρώ έως 5,7 ευρώ και το τυλιχτό με ντονερ από 2,9 ευρώ έως 4,5 ευρώ το ένα. Παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές με την τιμή για ένα τυλιχτό να έχει ξεπεράσει και την εξωφρενική τιμή των 5 ευρώ το ένα!

Αττική

Ιδιαίτερα αλμυρό το τυλιχτό το τυλιχτό στην Αττική με την μέση τιμή να έχει εδραιωθεί πλέον στα 3,5 ευρώ το ένα. Το πιο ακριβό τυλιχτό φιγουράρει στα 5,9 ευρώ στη γειτονιά του Κολωνακίου. Σε Ομόνοια, Ίλιον και Αχαρνές οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τις χαμηλότερες τιμές οι οποίες προς το παρόν στις περιοχές αυτές κινούνται στο 1,9 ευρώ κατά μέσο όρο.

Στα Μελίσσια τα πιο ακριβά τυλιχτά με την μέση τιμή να κυμαίνεται στα 3,71 ευρώ το τυλιχτό. Ακολουθούν με μικρή διαφορά Βριλήσσια. Την 5άδα της ακρίβειας στο τυλιχτό κλείνουν Γλυφάδα, Κολωνάκι και Νέα Ερυθραία με μέσες τιμές στο τυλιχτό άνω των 3,70 ευρώ. Στον αντίποδα, στο Κερατσίνι θα βρει κανείς τις πιο χαμηλές μέσες τιμές σε τυλιχτό, στα 2 ευρώ με τις γειτονιές σε Παλαιό Φάληρο, Γκάζι, Σταθμό Λαρίσης και Ομόνοιας να διατηρούν μέσες τιμές κάτω των 2,8 ευρώ το τυλιχτό.

Οι γειτονιές στην Αττική με τις 5 ακριβότερες και 5 φθηνότερες μέσες τιμές σε τυλιχτό.

Θεσσαλονίκη

Ακόμη πιο καυτές οι τιμές στην συμπρωτεύουσα με τις ανησυχίες να επιβεβαιώνονται και τη μέση τιμή να έχει σκαρφαλώσει στα 3.54 ευρώ. Αν και το φθηνότερο τυλιχτό στην Θεσσαλονίκη κινείται σε καλύτερες τιμές από το αντίστοιχο στην Αθήνα, 1.4 ευρώ στην Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς μπορεί να πληρώσουν σε τιμές Κολωνακίου το τυλιχτό που φτάνει μέχρι και τα 5 ευρώ το ένα.

Πάτρα

Συνεχίζεται το ράλι τιμών και στην Πάτρα με την μέση τιμή για το τυλιχτό να ξεπερνάει τον Ιούνιο τα 3 ευρώ το ένα. Το φθηνότερο τυλιχτό στην Πάτρα κοστίζει 1.95 ευρώ με το ακριβότερο τυλιχτό να φιγουράρει στα 4.2 ευρώ!

Λάρισα

Στα ηνία της ακρίβειας και η Λάρισα με το τυλιχτό να σερβίρεται σε μερικές γειτονιές ακόμη και στα 5 ευρώ το ένα. Από 2,9 ευρώ ξεκινά η απόλαυση του τυλιχτού για τους Λαρισαίους με την μέση τιμή να έχει φτάσει πλέον πάνω από τα 3 ευρώ και συγκεκριμένα τα 3,14 ευρώ.

Βόλος

Σε πιο οικονομική λύση οδεύει το τσίπουρο για τους Βολιώτες με το τυλιχτό να αγγίζει τον Ιούνιο ακόμη και τα 3,6 ευρώ. Η μέση τιμή για το τυλιχτό σκαρφάλωσε και για την περιοχή του Βόλου στα 3 ευρώ το ένα.

Κρήτη

Με τα μεταφορικά κόστη να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, το κόστος στο τυλιχτό στην Κρήτη ξεπέρασε και τα 3,5 ευρώ με τη μέση τιμή τις τελευταίες ημέρες να κινείται στα 3,62 ευρώ. Από 1,7 ευρώ το φθηνότερο τυλιχτό στην Κρήτη ενώ η τιμή για ένα τυλιχτό φτάνει μέχρι και τα 5,5 ευρώ.

Πού θα φτάσουν οι τιμές; Δεν έχει τελειωμό η ακρίβεια

Δεν υπάρχει πλέον καμία λογική στις ανατιμήσεις οι οποίες ακόμη και σε παραδοσιακά προσιτά προϊόντα όπως το τυλιχτό έχουν ξεπεράσει κάθε λογικό όριο. Ο πληθωρισμός συνεχίζει το αμείωτο ράλι με τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και μεγαλύτερα έξοδα. Μονόδρομο αποτελεί πλέον η σύγκριση τιμών της αγοράς για κάθε υπηρεσία και προϊόν με τις τιμές να φτάνουν στα ύψη και τις διακυμάνσεις να μεγαλώνουν ολοένα και περισσότερο. Το Pricefox, η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και καλύψεων για ασφάλεια αυτοκινήτου, βοηθά τους καταναλωτές ώστε να ζουν οικονομά σε πολλούς τομείς συγκρίνοντας την αγορά πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

