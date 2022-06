Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022 - ΕΠΑΛ: Συνέχεια με 4 μαθήματα για τους υποψήφιους

Ακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα, τόσο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, όσο των ΕΠΑΛ.



Συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να διαγωνίζονται σε Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ τελειώνουν με τις εξετάσεις στις 17 Ιουνίου. Ακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα 18-30 Ιουνίου, τόσο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, όσο των ΕΠΑΛ.

Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθούν και τα Ειδικά Μαθήματα, ενώ οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Για πρώτη φορά, οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίστηκαν από τα ίδια τα ΑΕΙ, γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε διαφορές στον υπολογισμό των μορίων.

Οι εισακτέοι στα ΑΕΙ φέτος είναι 68.394, περίπου 10% λιγότεροι από πέρσι (77.415), ενώ στο νούμερο αυτό δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις επιτυχόντων στις στρατιωτικές, πυροσβεστικές, αστυνομικές, λιμενικές σχολές και στο εμπορικό Ναυτικό.

