Καλαμάτα - Μητσοτάκης: Τρία έργα αναβάθμισης των υποδομών της περιοχής

Τρεις σημαντικές αποφάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών της Καλαμάτας και ευρύτερα της Πελοποννήσου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο δημαρχείο της Μεσσήνης.



Η πρώτη παρέμβαση αφορά στην αναβάθμιση και επέκταση του οδικού άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 252 εκατομμυρίων ευρώ. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει προχωρήσει ιδιαίτερα και ήδη έχει επιλεγεί προσωρινός ανάδοχος, ενώ η συμβασιοποίηση αναμένεται να γίνει εντός του φθινοπώρου και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός πέντε ετών.



Η δεύτερη αφορά στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», όπως έχει γίνει με πολλά περιφερειακά αεροδρόμια, με σκοπό τη ριζική αναβάθμιση των υποδομών του, ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η αεροπορική σύνδεση με την περιοχή, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της τουριστικής βιομηχανίας.



Η τρίτη παρέμβαση αφορά στην ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του βιολογικού καθαρισμού, ενός σημαντικού έργου κόστους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ.



«Να σταθώ σε τρία πολύ σημαντικά έργα: πρώτον, για τον δρόμο έχουμε ήδη μιλήσει, πόσο σημαντικό είναι να συνδεθεί η Καλαμάτα με το Ριζόμυλο, με την Πύλο, με τη Μεθώνη, να γίνει και η σχετική παράκαμψη έτσι ώστε να μπορούμε να φτάνουμε πιο εύκολα στην Κορώνη. Είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο το οποίο έχει ήδη προσωρινό ανάδοχο, ένα έργο το οποίο μετά βεβαιότητας πια δρομολογείται», δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο δημαρχείο της Μεσσήνης, όπου τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος.





«Δεύτερον, το Αεροδρόμιο. Είχα την ευκαιρία να προσγειωθώ στο αεροδρόμιο και να συζητήσω λίγο με την αερολιμενάρχη και με τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ήδη το ΤΑΙΠΕΔ έχει δρομολογήσει τη διαδικασία για τη σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας, ως ανεξάρτητο έργο. Και αν δει κανείς πόσο επιτυχημένες ήταν οι παρεμβάσεις που έγιναν στα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια, τα 14 τα οποία αυτή τη στιγμή τα διαχειρίζεται η Fraport, μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Και βέβαια είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει διπλό χαρακτήρα, καθώς εδώ θα γίνει και η μεγάλη παρέμβαση, η μεγάλη επένδυση, η οποία θα αναβαθμίσει και τις δυνατότητες της Πολεμικής μας Αεροπορίας να εκπαιδεύει με υπερσύγχρονα αεροσκάφη τους νέους πιλότους μας», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους στον αερολιμένα και ενημερώθηκε από την αερολιμενάρχη Βιβή Βλάχου και τον Διοικητή της ΥΠΑ, Γιώργο Δριτσάκο, για τις βελτιωτικές εργασίες που είναι σε εξέλιξη και την πορεία της διαδικασίας παραχώρησης.





«Τρίτον και πολύ σημαντικό, τα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος. Και εδώ θέλω να είμαι πολύ σαφής, δεν νοείται πια τη σημερινή μέρα τουριστική ανάπτυξη η οποία να μη σέβεται το περιβάλλον και να μην κάνει πράξη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει ολοκλήρωση βασικών υποδομών, εκκρεμότητες που έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί από το παρελθόν. Έχω δώσει προσωπική εντολή ώστε να εξευρεθούν οι πόροι και να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ο βιολογικός καθαρισμός, ένα σημαντικό έργο περίπου 15 εκατομμύρια, όμως ένα έργο το οποίο θα δώσει μία ανάσα σε ολόκληρη την περιοχή. Φαντάζομαι ότι θα διαχειρίζεται λύματα πολλών διαφορετικών οικισμών, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι και οι τουριστικές επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν θα δώσουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να έρχονται σε έναν τόπο που προστατεύει το περιβάλλον αλλά φυσικά αυτό αφορά και όλους τους δημότες της περιοχής», είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση στο δημαρχείο Μεσσήνης.





Παράλληλα με τα παραπάνω, δρομολογείται η υλοποίηση δύο ακόμη έργων, τα οποία πρόκειται να επεκτείνουν και αναβαθμίσουν το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής.



Πρόκειται για το Φράγμα Μιναγιώτικο, η κατασκευή του οποίου προτείνεται σε απόσταση περίπου 2 χλμ. δυτικά του οικισμού Βλασαίικα. Το αρδευτικό του δίκτυο θα έχει συνολική έκταση 35.000 στρεμμάτων, ενώ το κόστος κατασκευής του έχει προϋπολογισθεί στα 98,5 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη της πρώτης φάσης της προεπιλογής των Ομίλων που θα υλοποιήσουν το έργο, αναμένεται τον Ιούλιο του 2022 και ο χρόνος κατασκευής του υπολογίζεται σε 2 έως 2,5 έτη.



Δεύτερον, δρομολογείται η κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την αξιοποίηση των υδάτων του φράγματος - ταμιευτήρα που έχει ήδη υλοποιηθεί στον Φιλιατρινό ποταμό με προϋπολογισμό 45.880.000 ευρώ. Οι εργασίες κτηματογράφησης για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις έχουν ολοκληρωθεί και ο φάκελος του έργου έχει δοθεί σε ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να ετοιμαστούν οι σχετικές προδιαγραφές. Στόχος ο διαγωνισμός υλοποίησης του έργου να προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο του 2022.







Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στη συνέχεια στο κέντρο της Μεσσήνης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες.



Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, οι βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Λαμπρόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης.

