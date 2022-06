Life

“Άγριες Μέλισσες”: Στη φυλακή Ακύλας, Μελέτης και Ντούνιας (εικόνες)

Οι εξελίξεις στο επεισόδιο της Πέμπτης καθηλώνουν. Πάρτε μία γεύση από το τι θα δούμε...

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Όλοι είναι συντετριμμένοι μετά τον θάνατο του Θανάση και το χωριό βυθίζεται στη θλίψη. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή αποφασίζουν να πουλήσουν την περιουσία τους, παρά τις προσπάθειες του Δούκα και της Μυρσίνης να τους αλλάξουν γνώμη. Ο Λάμπρος, ο Πέτρος και ο Ζάχος ακολουθούν την πρόταση του Κουρτέση και καταθέτουν όσα γνωρίζουν για τη δολοφονία των μελών της ΕΑΚ. Ο Ακύλας, ο Μελέτης, ο Ντούνιας, αλλά κι όλοι οι ένοχοι αυτής της υπόθεσης συλλαμβάνονται. Ήρθε η ώρα της δικαίωσης; Θα οδηγηθούν στη φυλακή;

