Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η Αφροδίτη, ο έρωτας και η παρέμβαση του Κρόνου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

"Πρώτον αλήθειες και ψέματα, δεύτερον από σήμερα έως και το Σάββατο δεν είναι κατάλληλη ημέρα για συναισθηματικές – οικονομικές επαφές, αλλά 19/6 έως 21/6 είναι ότι καλύτερο", είπε η Λίτσα Πατέρα πριν ξεκινήσει τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Το κλίμα είναι μπερδεμένο, σημείωσε η αστρολόγος της εκπομπής και αυτό γιατί: "Η Αφροδίτη που είναι ο έρωτας και το χρήμα κάνει τόσα παιχνίδια, καθώς και ο Ήλιος που κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον Κρόνο και ξαφνικά παρεμβαίνει ο Ποσειδώνας που χαλάει τα πράγματα".

Τέλος ανέφερε πως σε λίγες ημέρες η Αφροδίτη κάνει μία πολύ καλή όψη με τον Πλούτωνα και βγάζει ότι πιο ζεστό, ότι πιο σοβαρό μπορεί να βγάλει μία σχέση και ξαφνικά «εισβάλλει» ο Κρόνος και μας τα χαλάει.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

