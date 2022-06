Πολιτική

Πρόεδρος Πομάκων: Τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικά εδώ και 3000 χρόνια

«Όχι άλλες απειλές, όχι άλλοι εκβιασμοί», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Ιμάμ Αχμέτ στον Ερνογάν και υπογραμμίζει, «Δεν φοβόμαστε».

«Όχι άλλες απειλές, όχι άλλοι εκβιασμοί», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Ιμάμ Αχμέτ, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων με αφορμή τις καθημερινές τουρκικές προκλήσεις.

«Τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικά εδώ και 3,000 χρόνια υπογραμμίζει. Αυτοί έφτασαν το 1071 και λένε ότι είναι τουρκικά», τονίζει κατηγορηματικά για να συμπληρώσει, «Δεν θέλουμε να κλάψουν μάνες ούτε από αυτή τη μεριά του Αιγαίου, ούτε από την άλλη. Θα γίνουν σκοτωμοί».

Αφορμή του ξεσπάσματος του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Πομάκων, είναι οι απειλές που εκτοξεύει τις τελευταίες ώρες ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και το αίτημα της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών την οποία συνδέει με το ζήτημα της ελληνικής κυριαρχίας.

«Δεν φοβόμαστε. Έχει απέναντι από τα νησιά μας χιλιάδες στρατό και αποβατικά σκάφη. Το ίδιο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τους απειλεί όλους με πόλεμο, αυτό δεν μπορεί να πάει παραπέρα», δήλωσε ο κ. Ιμάμ Αχμέτ και συμπλήρωσε, «Απειλεί την Ελλάδα, απειλεί κι εμάς που είμαστε αυτόχθονη φυλή και ζούμε εδώ στην Θράκη. Δεν μπορεί να μας απειλεί με πόλεμο».

Ο Ιμάμ Αχμέτ, η φωνή των Πομάκων της Θράκης, αναφέρεται και στη Συνθήκη της Λωζάνης, ζητώντας από τον Ερντογάν να την τηρήσει, «Το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάνης προβλέπει ένα καθεστώς για Ίμβρο και Τένεδο που ο Ερντογάν δεν εφάρμοσε ποτέ, καταπατώντας τα δικαιώματα των Ελλήνων εκεί. Θέλει να γίνει ο νεότερος Κεμάλ».

Οι Πομάκοι της Θράκης κάνουν έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να τους προστατέψει καθώς τον τελευταίο καιρό και αυτοί δέχονται δεκάδες απειλές.

