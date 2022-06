Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση “σκούπα” για παράνομο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί. Εντοπίστηκε εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Δεκάδες συλλήψεις.

Περισσότερα από 20 άτομα έχουν συλληφθεί έως τώρα, ενώ 15 έχουν προσαχθεί, στην μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών και κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι σε εξέλιξη, από νωρίς το πρωί.

Σημειώνεται, ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι των 100 αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, έχουν εντοπιστεί, έως τώρα, εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων και μεγάλος αριθμός αυτών, καθώς και χώροι συγκέντρωσης - προσωρινής διαμονής αλλοδαπών πριν από την αναχώρησή τους για διάφορες χώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα – Μάνος Δασκαλάκης: Πολύωρη κατάθεση στη ΓΑΔΑ

Κομοτηνή: Θρήνος για την φοιτήτρια - Άφησαν λουλούδια στο σημείο που ξεψύχησε (εικόνες)

Φονικό στην Μακρινίτσα: Στο “σκαμνί” ο 32χρονος που σκότωσε τα δύο αδέλφια